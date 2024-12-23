「傳道就是會親吻和撫摸」！80歲和尚爆性猥褻少女　還收7千元學費

▲老和尚強調撫摸都是「傳道授功的必要過程」。（翻自微博）

圖文／鏡週刊

大陸近日有一名少女指控，日前她到江西南昌「淨明道院」上課，還繳了1600元人民幣（約新台幣7170元）的學費。但少女指控，她多次遭到授課的「80歲老衲」性猥褻，而且這名老衲還對她強調：「傳道就是會親吻和撫摸！」

綜合陸媒報導，據悉這名少女日前到這間「淨明道院」上課，授課的是一名年約80歲老衲，但少女指控，在上課期間，她多次遭到老衲猥褻，包括亂摸亂親，甚至對她強調這些都是「傳道授功的必要過程」。後來少女實在無法忍受，決定將事件公諸於世，並報警處理。

隨後少女上傳一片段，顯示她與這名老衲的對話，老衲利用視訊向少女表示：「爺爺跟妳說抱歉。」淨明道院事後則回應，表示這位老衲「不是道觀教職人員，而是義工」，並稱官方已介入處理。

許多網友看到這消息，紛紛直呼：「太噁心了！」「這老人的要求，竟然真的有人會相信」、「畜生！」另外也有網友認為，道觀在推卸責任，故意把猥褻老人說成是「義工」，很難相信道觀與官方會嚴正處理。

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