　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

菜價降3成！葉菜每斤20元起　農糧署：價格回穩年節供應無虞

▲颱風逼近，民眾一早到市場搶買蔬菜囤貨。（圖／記者楊惠琪攝）

▲隨著產地復耕採收，近期菜價明顯降價。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

受颱風與豪雨影響，國內菜價從今年7月一路貴到年底，蔬菜批發價一度飆破每公斤63元，創歷年新高，隨著產地陸續復耕，近期菜價已明顯回穩，今日平均批發價降至40.9元，降幅超過3成。葉菜類部分，小白菜、青江菜等，零售降至每斤20元起。農糧署表示，隨著產地復耕有成價格已明顯回穩，預估農曆春節前價格穩定、供應無虞。

根據台北農產運銷公司統計，今日蔬菜到貨量1334公噸，每公斤平均批發價40.9元，來到近月來的新低價。品質較好的葉菜類價格，除了地瓜葉每公斤仍要價68元外，其餘青江菜、高麗菜、大白菜、小白菜已降至30元以下，萵苣菜更不到20元。但花瓜果類價格仍偏高，苦瓜每公斤130元、番茄185元、茄子92元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

新莊公有市場菜販廖炯程說，近兩周菜量供應趨穩，菜價也有感降價，尤其是葉菜類價格大幅下修，像是油菜、小白菜、青江菜、鵝白菜每斤不到30元，只有菠菜、A菜、空心菜還要約50元，火鍋熱門蔬菜山茼蒿、大白菜每斤約30至40元，高麗菜約35至45元，茼蒿因量稍少，每斤約60至70元，建議消費者可用山茼蒿替代。

農糧署副署長姚志旺表示，近期菜價已經明顯回穩，葉菜類復耕順利，供應量已銜接上來，價格變得親民，至於苦瓜、大黃瓜等瓜果類，因復耕期約需3個月，預計下月供應量會增加，價格則要看供需狀況，預期農曆過年菜價穩定、供應無虞。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
新北某高中爆社團惡習！　學弟妹遭「低閉」訓話
高雄無良父！3小孩前吸毒　4歲女發展遲緩
出道12年！　AV女優突宣布引退「非常討厭自己」
18億飛了！　美艦誤擊自家大黃蜂戰機
影帝千萬薪「妻1秒花光」！氣罵：會不會管錢　如今億萬身家
統神「躺病床傷照」瘋傳　本尊傻眼哭：那麼像？

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

區間車自撞電桿「落實考核、加強SOP」　台鐵董座要求3步驟

反共系百萬YTR「八炯」迎娶美嬌娘！波特王到場「超多大咖」都來了

新北某高中爆社團惡習！學弟妹遭逼「低閉」訓話　網怒：在猴什麼

菜價降3成！葉菜每斤20元起　農糧署：價格回穩年節供應無虞

「面速立達姆」是什麼？　網：現在大家都聽不懂

新法草案預告「賣檳榔要申請」　衛福部：未登錄將開罰

張惠妹演唱會「瘦出新高度」！網翻出她「超強鏟肉秘訣」2招必學

才剛出社會！他被要求「過年做1事」崩潰：家人期待太大

檳榔專法草案預告「兒少孕婦禁吃」　原民文化擬不受限

蹦闆YT直播「統」一回覆！76分鐘道歉3對象：真的很抱歉

理工爸爸幫女兒做了一台專屬學步車 超級厲害！！

《拳上》統神嗆蹦闆「把你打成狗」

62歲狄鶯透視裝辣舞

#拳上2024 蹦闆開嗆「今晚殺豬」　曝原本想騎豬進場

TWICE子瑜曝與親哥差7歲 親揭「被打著長大」XD #星光雲REELS

張惠妹攻蛋：你們是不是很想站起來！　「租大巨蛋23天」租金破億創紀錄

小鐘示愛29歲女星Dolly...　嘴ㄆㄧㄚˊ「精子好逑」

統神是害羞了嗎？拳上在即 賽前訪問片段流出 #shorts

婆家娘家距離只隔一門　新娘出嫁泣不成聲笑瘋

浪犬現身排雲山莊討食！壯男走路4hrs「連狗帶籠」揹下玉山

區間車自撞電桿「落實考核、加強SOP」　台鐵董座要求3步驟

反共系百萬YTR「八炯」迎娶美嬌娘！波特王到場「超多大咖」都來了

新北某高中爆社團惡習！學弟妹遭逼「低閉」訓話　網怒：在猴什麼

菜價降3成！葉菜每斤20元起　農糧署：價格回穩年節供應無虞

「面速立達姆」是什麼？　網：現在大家都聽不懂

新法草案預告「賣檳榔要申請」　衛福部：未登錄將開罰

張惠妹演唱會「瘦出新高度」！網翻出她「超強鏟肉秘訣」2招必學

才剛出社會！他被要求「過年做1事」崩潰：家人期待太大

檳榔專法草案預告「兒少孕婦禁吃」　原民文化擬不受限

蹦闆YT直播「統」一回覆！76分鐘道歉3對象：真的很抱歉

年薪超越拜登！美女警「謊報加班」狂賺1305萬　在辦公室淪長官性奴

區間車自撞電桿「落實考核、加強SOP」　台鐵董座要求3步驟

瑟七寒風中低胸暢談戀情　跟李東洺關係「很舒服」

奉獻部落一甲子！巫師祭儀保存者莊美梅祭師辭世　享壽96歲

一個月前稱沒興趣！蔡壁如今宣布「參選中央委員」　當上就辭市政顧問

《超級紅人榜》突PO黑底白字文：慟！　14年來首次「關閉大量歌曲」

無良父3小孩面前吸毒！害4歲女發展遲緩　二審判更重

澳洲野火失去控制恐延燒數天　當局敦促數千居民撤離

醫師女友「婚前提3條件」討21萬聘金　男嚇爆想分手：我只是普通人

反共系百萬YTR「八炯」迎娶美嬌娘！波特王到場「超多大咖」都來了

進入VR體驗燃脂音樂遊戲　成為揮舞光劍的絕地武士

生活熱門新聞

擋在統神前面　女員工也被打「傷得比統神重」

蹦闆YT直播「統」一回覆！76分鐘道歉3對象

氣溫下滑還沒探底「明晨不到10度」　跨年冷空氣退場

快訊／熱帶低壓生成！24小時內有機會變成「帕布」颱風

捷星航空緊急轉降關西！乘客氣炸：根本丟包

快訊／10級強風來了　今晨9.5℃「明全台有雨」

2女不適「捷星轉降關西」！乘客醫師：她們自行走下班機

天氣重大轉變！　「全台下2天」時間曝

快訊／4縣市低溫特報！急凍跌破10℃

台達電員工墜樓前「多日沒睡」！公司調查內容曝

買自由座車票佔對號座！乘客見處理方式傻眼

準「帕布」颱風挾水氣明抵台　粉專：中南部濕冷有冬天感覺

稱「9成草莓蛋糕都沒洗」！「法布甜」遭炎上急道歉

快訊／4縣市低溫特報　「2地非常寒冷」跌破10度

更多熱門

相關新聞

三三讀書會舉辦蔬菜趴公益晚會

三三讀書會舉辦蔬菜趴公益晚會

為回應台南市照顧弱勢優先的施政理念，三三讀書會用實際行動支援身障朋友，於玄饌宴會館舉辦「蔬香傳愛、友善大地」聖誕公益晚會，會中協助推廣財團法人台南市私立蓮心園社會福利慈善事業基金會庇護農場的無毒蔬菜，所得款項將購置無毒蔬菜並配送給弱勢團體及社福機構。

南投檢警調政風召開草屯鎮長補選查察會議

南投檢警調政風召開草屯鎮長補選查察會議

「10種難吃食物」醫認了很健康！香菜治金魚腦

「10種難吃食物」醫認了很健康！香菜治金魚腦

火鍋改吃「山茼蒿」香氣更濃郁　農糧署推6大鍋物蔬菜

火鍋改吃「山茼蒿」香氣更濃郁　農糧署推6大鍋物蔬菜

北北基計程車春節運價加成　連續12天每趟加收30元

北北基計程車春節運價加成　連續12天每趟加收30元

關鍵字：

菜價農產品蔬菜供應春節

讀者迴響

熱門新聞

快訊／蹦闆道歉了

快訊／統神賽後遭「兄弟」尻頭

快訊／《拳上》開場狂暴互扁輸出

酒吧兼職妹下班遭輪流性侵！全身沾滿DNA

快訊／統神後遭尻頭提告了！警方帶回2男調查

洪榮宏拒邀約被黑道砍4刀耳朵掉一半

阿妹唱三天三夜　居民「微幅震動」影片曝

擋在統神前面　女員工也被打「傷得比統神重」

蹦闆YT直播「統」一回覆！76分鐘道歉3對象

藍鷹派全面抬頭　「黨內殺聲四起」

拳上2024舉牌女郎辣翻網　甜美性感照曝光

朴信惠結婚首提老公哭了：我比想像沒自尊⋯　張娜拉終於摸到大賞爆哭

快訊／統神拳上輸蹦闆不服判決

《拳上》主辦Po11喊：不會就這麼算了

氣溫下滑還沒探底「明晨不到10度」　跨年冷空氣退場

更多

最夯影音

更多

理工爸爸幫女兒做了一台專屬學步車 超級厲害！！

《拳上》統神嗆蹦闆「把你打成狗」

62歲狄鶯透視裝辣舞

#拳上2024 蹦闆開嗆「今晚殺豬」　曝原本想騎豬進場

TWICE子瑜曝與親哥差7歲 親揭「被打著長大」XD #星光雲REELS

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面