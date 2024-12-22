菜價降3成！葉菜每斤20元起　農糧署：價格回穩年節供應無虞

▲隨著產地復耕採收，近期菜價明顯降價。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

受颱風與豪雨影響，國內菜價從今年7月一路貴到年底，蔬菜批發價一度飆破每公斤63元，創歷年新高，隨著產地陸續復耕，近期菜價已明顯回穩，今日平均批發價降至40.9元，降幅超過3成。葉菜類部分，小白菜、青江菜等，零售降至每斤20元起。農糧署表示，隨著產地復耕有成價格已明顯回穩，預估農曆春節前價格穩定、供應無虞。

根據台北農產運銷公司統計，今日蔬菜到貨量1334公噸，每公斤平均批發價40.9元，來到近月來的新低價。品質較好的葉菜類價格，除了地瓜葉每公斤仍要價68元外，其餘青江菜、高麗菜、大白菜、小白菜已降至30元以下，萵苣菜更不到20元。但花瓜果類價格仍偏高，苦瓜每公斤130元、番茄185元、茄子92元。

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新莊公有市場菜販廖炯程說，近兩周菜量供應趨穩，菜價也有感降價，尤其是葉菜類價格大幅下修，像是油菜、小白菜、青江菜、鵝白菜每斤不到30元，只有菠菜、A菜、空心菜還要約50元，火鍋熱門蔬菜山茼蒿、大白菜每斤約30至40元，高麗菜約35至45元，茼蒿因量稍少，每斤約60至70元，建議消費者可用山茼蒿替代。

農糧署副署長姚志旺表示，近期菜價已經明顯回穩，葉菜類復耕順利，供應量已銜接上來，價格變得親民，至於苦瓜、大黃瓜等瓜果類，因復耕期約需3個月，預計下月供應量會增加，價格則要看供需狀況，預期農曆過年菜價穩定、供應無虞。