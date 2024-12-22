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台達電員工墜樓前「多日沒睡」！公司調查內容曝　曾喊：有人講壞話

▲▼ 。（圖／）

▲清大副校長簡禎富哀悼表示，原推薦學生繼續攻讀博士，但學生體貼父母劬勞想先工作養家。（圖／翻攝自臉書／簡禎富）

圖文／CTWANT

台達電總部16日發生一起墜樓事件，這名擔任研發替代役的25歲男員工從頂樓墜落傷重不治，引發外界譁然。對此，台達電表示，該名員工兩周前精神狀況開始不好，本月10日起曾告知同事、親友說自己2、3天沒睡覺，直屬長官找他訪談，對方也回應事情已解決，憾事發生當日上班時更強調自己沒事，怎料仍發生悲劇。

根據《中時新聞網》報導，該名員工自本月10日起，就曾陸續告知同事、親友，「有人在講我壞話」，說自己已經2、3天沒睡覺，直屬長官對此十分關心，也找他進行訪談，但該名員工卻表示事情已經解決，待16日上班時，該名員工也強調自己沒事。

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案發過後，台達電成立內部專案小組進行調查，前後花費30多小時，訪談內外部與該名員工熟識的親友，目前均無發現有管理不當情事。據悉，該名員工在公司服務近1年，老家在中部縣市，目前是在台北租屋，本月10日他曾向房東訴苦說最近睡不著，有人在講他壞話，讓他心情鬱卒。

報導指出，該名員工原先是在公司1個研發團隊中工作，合作同事都說他表現十分優秀傑出，更透露「做的比我們都好」，主管則對該員相當看好及稱讚，並無任何人對他表達不滿。

本月12日起，該名員工曾與打球的朋友、研究所同學、房東等多人，透露自己失眠、遭人中傷抹黑的狀況，該名員工稱「有人在講他壞話」、「心情很沮喪」。對此，球友曾關心詢問他中傷者是誰？他們可以幫忙協助，但該名員工都沒有多說。

14日，直屬主管想關心他、找他面談，該名員工也說懷疑有人在講他壞話，但無法確定對象，「還有人在網路上肉搜他」、「講他的閒話」，主管認為問題有點嚴重，應趕快處理，也希望該名員工可以提供較清楚的證據，像是截圖、簡訊等，以利進一步調查，但該名員工當時並未提供。

一名研發替代役，16日從公司頂樓墜落傷重不治，對此台達電表示，十分的惋惜與遺憾，本報取得相關資料，曝光台達電上周對該名員工相關輔導、調查過程。

周日（15日），該名員工曾傳訊息給主管，表示他現在覺得好多了、沒事了。

16日上午8時許，直屬主管發現該名員工有到公司上班，雖然察覺其狀況還是不太好，但看對方持續埋頭工作，以為狀況有好轉，接近中午時，同事在樓下遇到該名員工，有約他一起吃午餐，對方也同意前往。午飯時，同事就感覺他心事重重，待下午1時許大家返回公司各自進行工作，隨後卻發生了憾事。

台達電強調，內部專案小組調查、訪談該同仁周遭的親友、同事、同學等10餘人，都沒有發現關於「講他壞話的人」相關訊息；該名員工表現十分優秀，卻發生這起悲劇，公司內部也將檢討認為處理過程還有可完善之處，對於未能更及時地幫助該員而感到相當遺憾。

台達電說到，未來公司會加強心理諮商以及其他員工協助輔導的管道，讓員工有狀況時，可以更積極地提供協助。

◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995

◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925

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