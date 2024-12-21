民眾黨還沒收到柯文哲請辭書信　籲檢察官維持司法正義

記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲因案遭羈押禁見3個多月，昨傳出透過向法院聲請寄送書信方式，傳達「請辭黨主席」的訊息；為此，民眾黨中央緊急應變小組今（21日）緊急召開會議討論因應作為。應變小組召集人林富男會後受訪說，呼籲檢察官維持司法正義、還柯文哲清白，並請全國同胞相信柯是清白的、沒有收錢。秘書長周榆修則指出，到目前這一刻，還沒有收到任何書信。

▲針對民眾黨主席柯文哲提出「請辭」一事，民眾黨中央今日開會討論應變事宜。（圖／記者陳家祥攝）



在進行2個半小時的會議後，林富男與黨秘書長周榆修、立院黨團總召黃國昌、中評會主委李偉華出面受訪。林富男表示，今天會議主要做成兩項決議，有關於柯文哲是否請辭，應有的回應、該要做的行動，呼籲檢察官維持司法正義，還柯文哲清白。此外，也拜託全國同胞相信柯文哲沒有收錢、是清白的。

至於對是否已收到柯文哲請辭的書信？周榆修說，「到目前這一刻沒有收到任何關於柯文哲請辭的書信」；他強調，黨的態度非常清楚，「柯文哲就是我們的主席，沒有收到書信，會全力站在柯文哲這邊」。

黃國昌則說，今天會議針對這1、2天台北地院片面披露的資訊交換了意見，「到此時此刻目前為止，台灣民眾黨中央黨部沒有收到書信」；他重申，相信柯文哲的清白、捍衛司法人權，是不變的立場，「不管面對什麼樣的困難，台灣民眾黨全黨上下一心，做好自己的工作，絕對希望早一日把我們的主席給救出來」。