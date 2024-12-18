借人2000「卻只拿回1985元」　一票苦主秒懂！網炸鍋了

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友先前借別人2000塊錢，結果後來只收到1985元，讓她超級傻眼。PO文狂吸3萬讚，大票人留言直呼，「笑死，遇過的都懂，就算是親戚，我也直接封鎖刪除了」、「花15認清一個人，倒也是蠻划算的」。

網友在Threads錯愕表示，「第一次遇到，有人借2000元還1985元的，快笑死，剩下的15元手續費還要我自行吸收喔？挺傻眼的。」

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對此，網友們紛紛回應，「有人可以借我100嗎？明天我還85」、「還好我沒遇過...太扯」、「沒什麼可惜跟傻眼的，他的人格就值15元」、「超哭的，叫他用LINE Pay 或全支付，不用扣手續費」。

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周宸亘攝）

不僅如此，有人誤以為，跨行轉帳時，銀行會直接從匯出的金額中扣掉手續費。這番話令眾人跌破眼鏡，紛紛回應道「轉2000元出去，對方收到的就會是2000元。跨行手續費是從轉出帳號另外扣的」、「真的夠離譜才說得出這種話，妳是不是很常借錢不還啊」、「妳可能沒有跨行轉過」。

不過，也有網友推測，可能是對方用ATM存現金，然後是存整數，但跨行存款會扣手續費，所以收款人收到的不是整數。

另外，PO文也釣出不少碰過類似情況的苦主，直言「超好笑，我也有遇到，要還2500元只匯2485元？我直接問號」、「被前同事欠了15000，連還都沒還」、「我遇過借別人200，他跟我說要手續費，所以還我185，我當下只想講，不用還了......」、「我已經自己吞好多次15元了，不想借給別人錢了」、「我有遇到過，還是熟人，之後封鎖+刪除」。