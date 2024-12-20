出門前「家人都會問這1句」　她喊壓力大！網爆共鳴：我媽也會問

▲原PO不喜歡被家人追問要去哪裡。（示意圖／記者鄺郁庭攝，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

和長輩同住，出門前也常被問「要去哪裡」嗎？一名女網友發文表示，她雖然已經出社會了，但出門之前，卻總會被問「要去哪裡」，讓她覺得有壓力，甚至還要為了回答問題硬找出一個理由，大家是否也會討厭被家人詢問「去哪裡」呢？貼文曝光後，引發討論。

女網友在Dcard上，以「有人也討厭被家人問『去哪裡』嗎」為標題發文，提到家中的長輩退休後，幾乎沒有自己的社交生活，大部分時間都待在家裡，所以每當她要出門時，總是會被問「要去哪裡？」雖然對很多人來說，回答這個問題只是小事，且讓家人安心是基本的，但對她來說卻是一種壓力，因為她曾經有過告知行程後，卻不被認同的經驗。

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原PO表示，這樣的經歷讓她更加不願意回答這個問題，尤其是有時候出門並沒有特定的目的，但她為了回答這個問題，卻得硬找出一個理由。原PO坦言，她明明已經出社會了，但卻還像個被禁錮的學生，實在壓力很大。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「對，超討厭！所以我每次出門都說『我去吃早餐』，就算是晚上出門也是，後來他們就知道我在敷衍了」、「是真的很煩，整天沒事做就一直在客廳觀察你要幹嘛，有化妝常出門就會被講交男友」、「已讀亂回就好」、「我媽到現在還會問是跟男的還是女的出去」。

也有網友表示，「我反而是習慣出門前都會先喊一下，我待會要去哪，不然有時候在外面還會收到訊息，問我在哪，給家裡人安心一下也沒有不好」、「反而都是我在問爸媽：去哪？見誰？他是誰？我見過嗎？蛤？那是哪裡啊？天氣很冷！多穿兩件！」、「會，所以搬出去是唯一解方。以後只會被問『什麼時候回來吃飯』」。

還有網友說，「年輕時覺得干預很多很煩，年紀增長跟有孩子後才了解這是父母的關心，孩子出門沒主動告知去哪的時候，父母當然會詢問，沒回家不見了才有個方向去尋找」。