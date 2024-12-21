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妙齡女鼻塞2個月　檢查竟是惡性腫瘤

鼻咽癌早期症狀容易和感冒、鼻炎搞混。（示意圖／翻攝自齊魯壹點）

▲鼻咽癌早期症狀容易和感冒、鼻炎搞混。（示意圖／CTWANT提供）

圖、文／CTWANT

不少人會有鼻塞、流鼻涕的問題，通常不會太在意，但有時候小症狀可能隱藏大危機。過去就有民眾出現鼻塞症狀，都以為是感冒，所以沒放在心上，豈料最後檢查出來是惡性腫瘤，確診癌症。

根據《齊魯壹點》報導，浙江紹興一名年輕女子，2個月前出現單側鼻塞的情況，以為只是小感冒，就自行買藥吃，但服藥後症狀並沒緩解，到醫院檢查才發現左側鼻咽部有異常占位，並且雙側頸部的淋巴結增大，確診為惡性腫瘤。

另外，家住北侖柴橋15歲少年也經常鼻塞、流鼻涕，原以為是鼻炎，然而症狀長達了半年時間，而且愈來愈嚴重，到了醫院檢查才驚覺，在右側鼻咽部有一個1.8cm*1.3cm大小的腫塊，最終確診為鼻咽癌。

據了解，鼻咽癌是南方華人特別盛行的腫瘤，在2005年時為台灣男性癌症發生率的第10位，死亡率位居第9，有626人死於鼻咽癌。雖然各年齡層皆有可能罹患，但以40歲為高峰。

醫師說明，鼻咽癌早期症狀容易和普通鼻炎、感冒混淆，有家族史的人患病風險相對較高，但環境因素、病毒感染、不良生活習慣（如吸煙、喝酒）等也是重要的致病因素。不過，只要及早發現及早治療，鼻咽癌的治癒率相較於其他癌症來說，是比較高的，尤其是初期的病患，5年存活率高達90%以上。

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