快訊／全聯台中未完工倉儲大火　45歲男3樓跳下逃生重傷不治

記者游瓊華、白珈陽／台中報導

位在台中大肚區沙田路上的全聯台中大型倉儲中心今天傳出大火，有多人受困，一名員工為求生自3樓跳下，當場失去呼吸心跳，緊急被消防人員送往光田醫院，無奈經過搶救仍於下午3點18分宣告不治。另外還有3人也送醫，所幸意識都清楚，正治療中。

▲全聯台中倉儲驚傳火警，一人跳樓逃生不成，送醫急救不治。（圖／記者白珈陽攝影）



全聯位於台中的大肚倉儲今（19日）下午1點多驚傳火警，業者事發時表示，目前消防隊已到場，初步了解為尚未完工的新廠房，目前未正式啟用，是否有人員受困等相關細節，內部持續確認中，另大火同時，全聯也正於北部舉行最新廚具記者會，行銷協理劉鴻徵說明，發生火災的倉儲是該區域第二間廠房，未來規劃主要功能是以生鮮倉儲為主，目前尚未啟用，因此不會影響現有的運作

現場恐怖濃黑煙伴隨著火舌不竄斷出，數公里外都能看見，甚至聞到惡臭。警消獲報後立即趕往現場搶救。倉儲頂樓共有14名員工受困，3樓則有5人受困，除了死者從3樓跳下逃生，被救出後無生命跡象，緊急送往光田醫院搶救後宣告不治。

此外，光田醫院還收治一名49歲武姓男子，意識清醒；另外，童綜合醫院也收治2名傷患，分別是51歲李男以及27歲江男，2人都意識清楚，但因都吸入過多濃煙，正接受檢查治療中。