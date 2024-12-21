北市推「台北好學」走讀計畫　15處教育場域大揭秘

▲北市教育局局長湯志民說明「台北好學」城市走讀活動。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

為推動多元與創新教學，台北市教育局首度推出「台北好學」城市走讀活動，挑選15處平日不容易進入的學校、社教機關、科技中心與實驗教育校園等，規劃25場實體的走讀活動，台北市立動物園也推出「黃金傳奇」，將帶領民眾體驗動物糞便如何回收再利用，還有首度對外開放的北市幼兒STEAM創思中心。

台北市教育局長湯志民表示，「台北好學」是深度探索教育的學習體驗之旅，能夠親身感受台北教育的創新與成果，啟發每一個學習的新可能，也讓更多人關注教育發展，此次活動結合跨域學、創新學、實踐學、樂齡學等台北10大好學成果，於全市15處規劃25場教育場域體驗，讓民眾有機會走進平日鮮少開放的學習場域，透過專業導覽，深入了解場域的教育理念創新功能。

北市教育局指出，「台北好學」走讀活動將從明年1月11日起至2月22日，推出25場次活動，將開放平日不易進入的學習空間，像是實驗教育校園、科技中心、技術教學中心等，讓民眾透過實際參訪深入了解這些場域的功能、教育理念與親身體驗成果。各場次實體活動報名時間自12月25日上午9時起至明年1月7日下午5時止，民眾可至「台北好學」主題網站報名，錄取名單將於明年1月8日於網站統一公布。

