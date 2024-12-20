7-11「10元喝美式、拿鐵」！全家夯品買1送1　超商周末優惠一次看

▲7-11超商咖啡第二杯10元優惠。（圖／業者提供）
記者林育綾／綜合報導
周末冬至降溫，超商也紛紛祭出優惠，7-11今（20日）起至12月22日推出「冬至超值五六日」，濃萃美式咖啡、厚乳拿鐵 「第二杯只要10元」；全家便利商店同步周末「康康5」優惠，精選5樣夯品「買1送1」，包括雪糕、煎餅、泡麵等，超人氣霜淇淋還有會員「第二支5元」。
★7-ELEVEN
●7-11門市12月20日～12月22日「冬至超值五六日」：
濃萃美式咖啡 (冰/熱)，原價50元，同品項第二杯10元。
厚乳拿鐵 (冰/熱)，原價65元，同品項第二杯10元。
CITY PEAR 熱珍珠焙火烏龍奶茶，原價75元，同品項第二杯10元。
▼7-11門市12月20日～12月22日「冬至超值五六日」優惠。（圖／業者提供）
●APP「OPENPOINT行動隨時取」12月21日至12月24日「CITY 冬至溫暖不缺席」：
好時經典可可，4杯210元（原價最高300元／組），省90元（限量2萬組）。
中杯精品義式白／中杯精品拿鐵，任選4杯280元（原價最高400元／組），省120元（限量2萬組）。
香檸水果茶，4杯200元（原價280元／組），省80元（限量2萬組）。
厚乳拿鐵，4杯180元（原價260元／組），省80元（限量5萬組）。
黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶，4杯170元（原價240元／組），省70元（限量2萬組）。
▼「OPENPOINT行動隨時取」12月21日至12月24日優惠。（圖／業者提供）
★全家
●全家12月20日～12月22日「康康5」優惠：
天然水 610ml，原價20元，買1送1。
牧場直送 4.0 海鹽焦糖牛奶雪糕，原價40元，買1送1。
小林煎餅 雞蛋煎餅，原價29元，買1送1。
農心 安城湯麵，原價49元，買1送1。
霜淇淋即日起～12月29日，會員第二支5元。
▼全家康康5優惠。（圖／業者提供）
▼全家霜淇淋優惠。（圖／全家提供）
★萊爾富
●萊爾富「Hi-Life VIP APP」，即日起至2025年1月7日咖啡組合優惠：
中杯特濃美式，16杯449元， 62折（原價每杯45元，特價28元）。
中杯特濃拿鐵，12杯449元，69折（原價每杯55元，特價38元）。
大杯風味茶系列，10杯449元，69折（原價每杯65元，特價45元）。
▼萊爾富APP在即日起至2025年1月7日，推出多組咖啡優惠。（圖／取自萊爾富粉專）
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