7-11開賣限量「GODIVA醇濃熱巧克力」！超夯法蘭絨毯、保溫杯加購

▲7-11聯名GODIVA，12月25日起獨家開賣「GODIVA 醇濃熱巧克力」。（圖／7-ELEVEN提供）



記者林育綾／綜合報導

7-ELEVEN每年冬季與GODIVA聯名都讓粉絲期待！今年第8度合作，特邀巧克力大師Chef Sebastien Bauer 研製全新升級配方，推出「GODIVA 醇濃熱巧克力」每杯99元，全台限量36萬杯，12月25日起獨家開賣。同步也有GODIVA周邊商品預購，去年被換購一空的法蘭絨毛毯，今年推出新色，還有保溫杯、保溫保冷袋等。

▲「GODIVA 醇濃熱巧克力」由巧克力大師研製特調、全新升級配方。（圖／7-ELEVEN提供）

7-11表示，「GODIVA 醇濃熱巧克力」由巧克力大師Chef Sebastien Bauer 主廚精心研製特調、全新升級配方，嚴選來自西非產區的可可豆，加以純牛奶調製，打造出濃郁醇厚的口感，宛如現煮的精品級熱巧克力，可體驗歐式傳統熱巧克力的極致醇濃。

12月25日起7-11獨家開賣，每杯99元，再加贈OPENPOINT點數20點，12月31日前嚐鮮價2杯149元，全台共限量36萬杯，售完為止。

▲今年也再度推出GODIVA「VIP贈禮加價購」。（圖／7-ELEVEN提供）

今年也再度推出於GODIVA門市消費滿萬元才有的VIP贈禮加價購，並以全新設計亮相，12月25日起至2025年1月9日期間，只要到全台7-ELEVEN購買2杯「GODIVA 醇濃熱巧克力」，就能以299元或399元，加價換購GODIVA 年度VIP好禮，共3款可選擇。

▲「GODIVA 法蘭絨毛毯」去年被換購一空。（圖／7-ELEVEN提供）

其中去年被換購一空的「GODIVA 法蘭絨毛毯」，今年以深邃黑色調搭配細緻金色線條GODIVA質感配色，家中或外出都適用，加購價399元。

▲「GODIVA 品牌保溫杯」加購價399元。（圖／7-ELEVEN提供）

「GODIVA 品牌保溫杯」兼具實用性與時尚設計，杯身上的品牌鐫刻燙金設計，搭配可手提的方便設計，在辦公室或外出都能展示品味，加購價399元。

▲「GODIVA 保溫保冷袋」加購價299元。（圖／7-ELEVEN提供）

另「GODIVA 保溫保冷袋」擁有燙金皮革印標，刻畫品牌獨特魅力，內裡雙層設計時尚又實用，加購價299元。

●OKmart 聯名阿華田

OKCAFE推出冬季耶誕限定「阿華田聯名」巧克力熱飲，包括「經典阿華田」（原價50元）、「阿華田摩卡拿鐵」（原價65元），即日起至12月31日單杯7折優惠。此外，更獨家與金莎、健達推出門市滿額贈，搶攻甜食保暖商機。

此外也攜手「茗京萃」，推出冬季限定機能茶飲系列，包括「百草甘」與「紫蘇飲」，保暖、提神、潤喉，期間限定暖心價39元。

▲▼OKmart 與阿華田、茗京萃聯名，推出冬季熱飲。（圖／業者提供）