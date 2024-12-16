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限量5000張！高雄蛇年限定一卡通搶先看　元旦升旗典禮免費發

▲▼限量5000張！高雄蛇年限定一卡通搶先看　元旦升旗典禮免費發。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲限量5000張！高雄蛇年限定一卡通搶先看。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市議會將再度攜手市府舉行元旦升旗活動，議長康裕成與副議長曾俊傑邀請市民齊聚文化中心廣場，一起迎接繽紛多彩的2025年。元旦升旗活動將限量發放5000張、以乙巳蛇年與「未來高雄，無限共創」為主題設計的特製版「一卡通」，數量有限發完為止。 　

議會舉行元旦升旗典禮將邁入第14年，與市民朋友攜手迎接新年已成為一年一次的約定，康裕成表示，歷經考驗與蛻變，高雄成為富有魅力的城市，2025年更值得期待。

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▲▼限量5000張！高雄蛇年限定一卡通搶先看　元旦升旗典禮免費發。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲元旦升旗典禮活動流程。（圖／記者賴文萱翻攝）

新年元旦升旗典禮援例將在文化中心圓形廣場舉行，由高雄女中樂儀隊帶頭為活動揭開序幕，高雄高商樂旗隊也加入本次表演陣容，受市民歡迎的國軍娃娃以及海軍陸戰隊樂儀隊也不會缺席。 　

▲▼限量5000張！高雄蛇年限定一卡通搶先看　元旦升旗典禮免費發。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄蛇年限定一卡通搶先看，元旦升旗典禮限量發送。（圖／記者賴文萱翻攝）

另外，元旦升旗活動將限量發放5000張、以乙巳蛇年與「未來高雄，無限共創」為主題設計的特製版「一卡通」，童趣可愛的生肖蛇，穿梭在繽紛多彩的花卉與彩虹之間，象徵高雄在新的一年有無限創意與可能，歡迎市民踴躍參加升旗活動。 　

一卡通號碼牌預計於明年1月1日上午6時起發放，發完為止，並以文化中心卡啡那文化探索館為排隊起點，升旗活動禮成後兌換至上午10時。活動當天實施交通管制，議會請市民朋友多多利用大眾捷運前往文化中心。

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