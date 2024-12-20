快訊／韓國瑜11:40現身主席台宣布開會　邱議瑩怒狂潑水抗議

▲民進黨立委破壞國民黨、民眾黨海報、手板。（圖／記者屠惠剛攝，下同）



記者崔至雲／台北報導

立法院院會今（20日）發生嚴重朝野衝突，朝野搶佔主席台，花費近一個半小時，終於在10點38分，國民黨立委高喊「我們要開會」，才成功奪下被綠委佔領的主席台。11點40分左右，立法院長韓國瑜在駐衛警與藍委的保護下進入議場，但綠委邱議瑩不滿，瘋狂用水潑向韓國瑜，藍委急用隔板擋水，但邱仍不爽，到台下將藍委手舉牌一一折掉。

國民黨重新佔回主席台後，議場後方還是同樣爆發不少次推擠，上午11時40分左右韓國瑜站上主席台，卻被推倒，藍委張嘉郡、楊瓊瓔、陳菁徽在旁護駕，楊瓊瓔更大罵，「可以把院長推倒嗎？亂來！」韓國瑜宣布開始開會後，綠營在台下不斷大喊「違法開會」。

韓國瑜宣布開會後，韓國瑜表示，由於場面過度紛亂，依照「立法院職權行使法」第35條規定，為了有效反應每個委員的態度與立場，採用舉手表決，最後議事人員清點完畢，在場共有104位立委，已足法定人數，因此開始開會。

立法院會今排定審查選罷法、憲訴法與財劃法三大爭議法案，綠委為阻擋法案三讀，昨晚便敲破議場窗戶，潛入議場守夜。今早藍委想進入議場時發現，綠委把所有議場出入口都鎖住，就連門鎖孔都填滿三秒膠，終於在9點09分，幾位藍委先突圍進入議場，其他立委仍在努力攻破阻礙。大約在10點多時，女性藍委一個個擠上主席台，「金門坦克」陳玉珍更擔任主力，將綠委們從主席台排除，終於在10點38分，國民黨立委成功奪回主席台。



