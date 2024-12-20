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周末低溫再下探個位數　下周有熱帶擾動「全台變天」

▲▼行人,路人,低溫,寒流,冬天,濕冷,保暖,禦寒,羽絨衣,冬衣,冬季,東北季風,大陸冷氣團,氣象,降溫,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲冷氣團周末再襲，局部低溫可能跌破10度。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

今天（20日）冷空氣稍減弱，不過今晚到明晨因輻射冷卻仍可能出現局部10度低溫，周末冷氣團再南下，明天下半天起將再有一波降溫，周日冷空氣最強，台南以北到宜蘭低溫可能跌破10度，下周一白天才會回暖。下周一、二有熱帶擾動發展，外圍水氣將讓全台有下雨機會。

天氣風險公司資深顧問吳聖宇在氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，今白天大陸冷氣團強度有稍微減弱趨勢，整體溫度有所回升，預估苗栗以北到宜蘭白天高溫會來到17到19度，比昨實際高溫回升3到5度，中部以及花東高溫估可到21到23度，比昨回升5到7度，南部高溫預期可到24到26度，回升4到6度，北台灣仍偏涼，中南部及花東較舒適。

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不過吳聖宇指出，今晚到明天清晨在台南以北到宜蘭一帶空曠地區因為輻射冷卻作用影響，仍可能有10到12度左右的低溫，市區低溫則在14到16度左右，高屏及花東空曠地區低溫13到15度，市區低溫15到17度，中南部日夜溫差較大。

降雨方面，吳聖宇說明，今天水氣減少，但是持續受到東北季風的影響，大台北、基隆北海岸、宜蘭、花蓮一帶仍有局部短暫陣雨機會，桃園新竹一帶雲量偏多，新竹以南到高屏、台東則是多雲到晴的天氣，也因為雲量減少，明天清晨需要留意輻射冷卻現象發生。

明後天周末假期，緊跟著又會有另一波大陸冷氣團南下。吳聖宇分析，冷高壓分裂中心再度由蒙古往華北、華中一帶移動下來，台灣附近氣壓梯度再增大，東北季風增強，冷平流也增強，「溫度從明天下半天起又會逐漸下降，後天周日(22日)冷空氣最強，一整天溫度偏冷，冷空氣會一直持續到下周一清晨」，下周一白天冷空氣才有減弱趨勢。

吳聖宇指出，目前預報資料顯示明後天冷空氣強度跟現在這一波差不多，達大陸冷氣團等級，台南以北到宜蘭一帶空曠地區又將有10度或以下低溫發生機會，預估周末這波冷空氣也可能伴隨輻射冷卻作用，要留意局部低溫，市區低溫預報在12到14度，高屏及花東空曠地區低溫可能降到12到15度，市區低溫14到16度，溫度要等到下周一白天才有回升機會。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供

▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

周末天氣部分，吳聖宇表示，明後兩天冷空氣南下，降雨機會較高的地方還是以底層東北季風迎風面的基隆北海岸、大台北、宜蘭到花蓮一帶為主，有短暫陣雨機會，桃園、新竹還有台東一帶雲量偏多，大致為多雲到陰，過了苗栗以南到高屏則是多雲或有陽光天氣。中層大氣中的水氣在明後天預報會比較少一些，山區雖然溫度低且有雲霧，不過出現固態降水(冰霰或雪花)的機會較小，可能以結冰的情況為主。

吳聖宇提醒，下周一、二，南海南部有熱帶擾動活動，加上冷空氣減弱，中高層風向轉變，有些擾動外圍水氣、雲層可能北飄到台灣附近，各地雲量偏多且厚，且有出現短暫陣雨機會，全台包括中南部都有機會下點雨，雖然降雨量預報不多，但有下雨機會，山區如果溫度仍低的話，可留意是不是有冰霰或雪花出現。下周三水氣減少，降雨範圍又將縮減到只剩下東北部、東部地區。

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