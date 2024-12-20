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今晨9.9℃！8縣市低溫特報　週末冷氣團接力再探12度

▲中央氣象署發布低溫特報。（示意圖／ETtoday資料照）

▲冷氣團持續發威。（示意圖／ETtoday資料照）

記者葉國吏／綜合報導　

大陸冷氣團持續影響，中央氣象署針對新北市等8縣市發佈低溫特報，今晨最低溫出現在苗栗縣三灣鄉9.9度，白天減弱，北台灣高溫回升至17、18度。明天有另一波冷氣團南下，桃園以北越晚越冷，下一波冷氣團影響到下週一，低溫下探12度。

今天（20日）清晨仍受大陸冷氣團影響，中部以北及宜蘭低溫普遍為12-14度，南部及花東也只有１３到１５度，且中南部地區有輻射冷卻影響，局部氣溫會再更低一些，外出務必多加件外套，做好保暖工作；白天起冷空氣減弱，北臺灣高溫稍回升到17、18度，而其他地區高溫可以回升到21-23度，但中南部仍需留意日夜溫差大，各地夜間低溫約14-17度，澎湖16-18度、金門11-18度、馬祖11-13度。

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▲▼1220低溫特報。（圖／中央氣象署）

▲8縣市低溫特報。（圖／中央氣象署）

中央氣象署針對8縣市發佈低溫特報：
【橙色燈號(非常寒冷)】
新北市、宜蘭縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。
【黃色燈號(寒冷)】
新竹縣、苗栗縣、南投縣、花蓮縣、臺東縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

12/21(六) 另一大陸冷氣團南下，各地氣溫再度下降，越晚越冷；桃園以北、東北部、東部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

溫度：北部、東北部14~17度，中部13~22度，南部15~26度，東部17~21度，東南部17~24度；澎湖16~19度，金門12~18度，馬祖11~13度。

▲▼衛星雲圖。（圖／中央氣象署）

▲衛星雲圖。（圖／中央氣象署）

12/22(日)、12/23(一)大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷，中南部日夜溫差大；12/22基隆北海岸、東北部、東部地區及大臺北山區有局部短暫雨，大臺北地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；12/23南方水氣北移，基隆北海岸、東半部地區及西半部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲，晚起桃園以北地區亦有局部短暫雨。

溫度：北部、東北部12~18度，中部12~21度，南部13~25度，東部15~19度，東南部16~21度；澎湖15~19度，金門11~16度，馬祖9~13度。

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