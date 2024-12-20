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「冬至」冷氣團不到10℃　跨年天氣曝光

▲▼口罩,疫情,解封,防疫,天氣,行人,路人,低溫,口罩,寒流,冬天,下雨,雨天,濕冷,保暖,禦寒,羽絨衣,冬衣,冬季,東北季風,大陸冷氣團,降雨,撐傘,雨傘,氣象,降溫,過馬路,禮讓行人,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲週末有另一波冷氣團報到。（圖／記者李毓康攝）

記者葉國吏／綜合報導　

今天白天冷氣團減弱稍微回溫，不過明天「冬至」21日下午起有另一波大陸冷氣團南下，部分平地將降至10度以下，這波冷氣團將持續到週一，下週一白天至下週三耶誕前後，氣溫逐日回升，27日有另一波鋒面通過，將持續到跨年。

氣象專家吳德榮於「洩天機教室」發文指出，今(20)日中層雲漸遠離，西半部轉晴時多雲，大台北東側、宜花偶有局部短暫雨的機率；冷空氣漸減弱、氣溫略回升，早晚仍偏冷。各地區氣溫為：北部10至19度、中部10至23度、南部11至25度、東部10至24度。

明(21)日下午起至下週一(23日)清晨、強度與前波類似的「大陸冷氣團」南下，天氣再轉冷，因夜間「輻射冷卻」加成，將帶來更低的清晨低溫，部分平地仍將降至10度以下，年長者及有心血管疾病的患者，應特別注意保暖、以保健康。明日、下週(22)日西半部晴時多雲，大台北東側、宜花偶有局部短暫雨。

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▲▼最新(19日20時)歐洲模式(ECMWF)、下週(22)日8時模擬圖(左圖)顯示，850百帕零度(紅)線在北部海面。最新美國模式(GFS)、下週日8時模擬圖(右圖)顯示，850百帕零度(紅)線很接近北部陸地。（圖／洩天機教室）

▲下週(22)日8時模擬圖(左圖)顯示，850百帕零度(紅)線在北部海面。下週日8時模擬圖(右圖)顯示，850百帕零度(紅)線很接近北部陸地。（圖／洩天機教室）

下週一白天起至下週三(25日)耶誕前後，冷空氣逐日減弱，氣溫逐日漸升。下週一中層雲自西方移入，中南部雲量增多，山區及東半部偶有局部短暫雨；下週二、三西半部轉晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨的機率。下週四(26日)微弱鋒面掠過，大台北東側、宜花降雨機率略提高，其他地區無影響。

27日另一鋒面通過、降雨範圍擴大。28日至年底，由於模擬已久，歐(ECMWF)、美(GFS)模式皆存在很大的「不確定性」，冷空氣時而調強、時而調弱，故會是什麼級別？應耐心觀察模式的調整。勿忽視科學的極限，急下定論。

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