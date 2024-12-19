明短暫回溫！周六午後急凍探12度　下周一全台有雨

▲周六冷氣團南下，各地氣溫再度下降，周日中部以北及宜蘭、花蓮低溫下探12至14度。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

把握好天氣，中央氣象署指出，明天白天冷空氣減弱，中南部大幅回暖，高溫在20度以上，但周六下半天又有冷氣團，各地氣溫再度下降，周日清晨最低溫，中部以北及宜蘭、花蓮低溫下探12至14度，下周一、二南方水氣北移，屆時全台都有降雨機率。

氣象署預報員黃恩鴻說，明天清晨依舊濕冷，北部、宜蘭地區將發布低溫燈號，提醒民眾留意溫度變化。明天白天之後冷空氣減弱，溫度回升，水氣也明顯減少，北部、東北部偏涼，中南部大幅回暖，高溫20度以上，持續到周六白天。

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他表示，周六下半天開始又有一波冷氣團南下，風力增強，各地氣溫再度下降，周日清晨最低溫，中部以北、宜花低溫12至14度，南部及花東地區14至15度。

▲未來溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

他進一步表示，下周一冷空氣減弱，下周二、下周三氣溫會逐日回升，因此下周三聖誕節比較舒適溫暖的天氣型態，北部及東半部20至22度，西半部地區則有22至24度。

降雨部分，黃恩鴻指出，明天白天迎風面北台灣雲量偏多，偶有零星降雨，花東及其他地區晴到多雲。周六到周日桃園以北、東北部、東部及北部山區有局部短暫雨。

黃恩鴻表示，下周一、下周二南方水氣北移影響，雲量增多，全台容易有降雨機率發生，北部及東北部陰天有短暫雨，南部山區及東南部地區亦有零星短暫雨。

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）



下雪機率的部分，黃恩鴻說，周六這波冷氣團的溫度表現比較弱，雖然水氣增加，但下周一冷空氣減弱，條件沒有配合，高山降雪機率低，中南部高山甚至會是比較晴朗的型態。

他提到，下周四將有另一波冷空氣南下，影響到下周六，目前預報強度是東北季風稍增強，後續是否還會有冷空氣遞補下來，因此強度仍有不確定性，還有待後續觀察。