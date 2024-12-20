綠助理死守議場側門　陳玉珍嗆踩過去：革命要犧牲性命

▲面對民進黨立委、助理阻擋，國民黨立委陳玉珍嗆要踩過去，還稱「革命要犧牲性命」。（圖／ettoday攝影中心 ）



記者陳家祥／台北報導

國民黨團20日計劃強過《選罷法》、《憲訴法》及《財劃法》修法，自禮拜二起便排班輪流在立法院議場正門紮營；但19日晚間，民進黨立委突發動攻勢，摸黑突襲從側門闖進立法院議場。面對鎮守議場側門的綠委及助理，藍委陳玉珍嗆，「1個人帶28個助理？如果踩過去怎辦？」綠委張雅琳回應，「不可以啊，為什麼可以踩」，陳則嗆說，「要革命的話就是要犧牲性命」。

由於事發突然，民進黨派出數名委員與辦公室助理，死守議場兩側的側門，現場綠委、藍委爆發爭執。面對藍委陳玉珍嗆聲，綠委李坤城開酸，「守夜就是要24小時啊」，一旁的蔡易餘則說「就排隊啊」；許智傑則說，「正門讓你們啦、側門給我們」。

後續陳玉珍還因遭民進黨立委張雅琳、助理群阻擋，不滿質問，1個人帶28個助理，這些是什麼？剛好在這邊喔？她更揚言，如果踩過去怎麼辦？張雅琳說，「不可以啊，為什麼可以踩？」

陳玉珍直言，都可以破門、打破窗戶啦，「濟南路前面的青鳥朋友們，大家看一下，民進黨是如何的破壞公物？」；陳還稱要「宣導」一下，「要革命的話就是要犧牲性命。你們都有這個把握？你一個人要帶28個哦？」

對此，張雅琳則不耐煩表示，「鄭天財把她帶走了啦」。陳玉珍說，自己會走、不用擔心，她只是提醒一下狀況。現在這樣是打算明天不讓國民黨進去？那也沒關係。