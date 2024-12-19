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全聯倉儲惡火奪4命「堆放保麗龍釀禍？」　互益營造出面回應了

▲▼台中全聯倉儲大火滾滾濃煙往上竄，傳20多人受困 。（圖／民眾提供）

▲台中全聯倉儲大火竄出濃煙，一度造成19人受困。（圖／民眾提供）

記者柯沛辰／綜合報導

全聯位在台中市大肚區的生鮮倉儲工地19日下午發生惡火，現場8692坪陷入燃燒，造成4人罹難、2人命危、5人失聯。由於初步研判起火點在地下室，傳出是周圍堆放大量保麗龍，才導致火勢一發不可收拾。不過，營造廠商澄清，那是保溫材料，並非保麗龍，公司會負起相關責任。

互益營造吳姓副總表示，公司工程師正全力配合消防人員進行救災，也會針對受傷相關人員進行撫卹和照顧，公司絕對會負責到底，並提供後續的心理支持和照顧。對於這次造成社會不安，深感抱歉。

至於是否因堆放保麗龍助長火勢？他解釋，「那不是保麗龍，那個是保溫材料，這個（工地）是冷凍工廠。」

▲▼全聯倉儲惡火奪4命「堆放保麗龍釀禍？」　營造廠商出面回應了。（圖／突發中心）

▲互益營造吳姓副總現身道歉。（圖／突發中心）

據了解，現場為新建廠房，消防局釐清後，確認起火點為地下室，因廠區堆放許多可燃物，火勢迅速蔓延，起火原因疑似地下室工人電焊時，未對周遭做好防護，也未先在地上灑水，不慎走火引發火災。

台中市消防局獲報出動34車、91人及救護車8輛救援，至今已救出受困的19人，其中4人死亡、5人受傷、2人命危，另外還有5人失聯，目前持續搜救中。

全聯表示，現場倉儲是尚未完工的新廠房，還未正式啟用，因此並無全聯員工在廠內工作。經了解，目前負責施工之廠商正在進行空調搭設作業，至於確切起火原因，全聯將盡力協助營建廠商配合消防局調查釐清。

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