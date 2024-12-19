分手4年女友！長髮哥：洪先生砍傷的不只臉「還有我的愛情」

記者鄺郁庭／綜合報導

中捷隨機砍人案中，英勇奪刀的「長髮哥」許瑞顯一戰成名。不過，當時長髮哥的女友在事發後馬上發文，分享的對話截圖中還詢問對方「可以講電話嗎？」讓不少網友大酸「有空發文不去看男友」，長髮哥則是馬上發聲幫女友講話。沒想到事隔半年，他突然在今（19）日發文，兩人前陣子和平分手了，令網友錯愕。

▲長髮哥許瑞顯。（圖／記者許權毅攝）

許瑞顯在Threads轉貼女方公開已經分手的貼文，女方文中表示「目前已經分手一陣子了，如果想看相關貼文的人可以退追蹤了。只能說捷運的事件大大改變了他的人生，也改變了我們之間感情的聯繫，祝福他能找到更好的對象。」

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許瑞顯就在文中自嘲，「洪先生這一刀砍傷的不只是我的臉，碎的不只是我的顴骨，還有我的愛情。」也在留言處補充，他跟女方交往將近四年了，一直以來，彼此心中都有些芥蒂與認知上的差異。

中捷事件過後，他有一些生活模式改變，加劇了這些芥蒂與差異，「總之，我們前陣子和平分手了，即使心中仍是愛與不捨，但人總要往前走，祝福彼此都能遇到更合適，也更能包容彼此缺點的人。」他也強調，如果有遇到他的話，希望大家行行好，別再問他女朋友的事，「我單身哥布林哭哭感恩，然後也沒有瓜可以吃感恩。」