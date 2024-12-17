中捷隨機砍人兇嫌稱遭霸凌　長髮哥：不該成為傷害別人的藉口

記者許權毅／台中報導

中捷兇嫌洪淨今日開庭，雖然一度在庭上稱「我都認罪、該受的我都會受」，但是洪淨強調，自己並沒有殺人的意圖，只是想要自我毀滅。律師也說，洪沒有往死裡砍，被害人還能逃跑，有無達到殺人之故意還有疑議。針對洪淨否認有殺人意圖，今天也出庭的長髮哥許瑞顯說，「洪淨的說法跟民事和解時不同，可能是律師要讓他減輕量刑的方法」。

▲長髮哥許瑞顯今日被檢方傳喚作證，要釐清中捷隨機砍人案洪淨是如何製造他臉上傷痕。（圖／記者許權毅攝）



洪淨在庭上稱，如果殺螞蟻可以離世，就會選擇殺螞蟻，不會殺人，自己是穿白袍的護理人，不會害人。洪淨強調，真的不是要殺人，在摩鐵使用衛生紙包裹麥脆雞，只是因為沒吃完，不要是測試是否跟殺人一樣，當初那樣說（說是為了模擬殺人），只是因為很想死。

洪淨表示，「說我沒有悔過、說我殺人，我完全無法接受，先前開庭已經講過，又變成這樣，我不懂為什麼又變成這樣」。洪淨在庭上稱，自己是因為遭受到霸凌，才會想犯一個大家都看見的案子，但是自己方法做錯了，霸凌自己的人還在外面，當作沒事。

今日開庭，檢方傳喚長髮哥許瑞顯作證，要釐清許臉部的兩道傷痕，是否是洪淨揮刀砍殺，或是洪淨先前開庭所稱「拉扯中劃傷」，攸關罪名是否從殺人未遂變成過失傷害。

▲許瑞顯今日穿著動漫《咒術迴戰》外套現身。（圖／記者許權毅攝）



長髮哥許瑞顯回憶事發當下，原本正在使用手機，突然聽見人群大叫，自己稍微移動，並且躲在角落的匝門口觀察，兇嫌洪淨拿刀靠近，自己試圖安撫，並說「不要砍我！」但洪淨並未回答。隨後，洪淨朝許頭部中間由上往下砍，許閃身躲避但左側顴骨仍被砍中，立刻感受到強烈衝擊跟血液流出，趕緊用雙手控制洪淨持刀手，嘗試壓制對方，並求助其他人奪刀。

許瑞顯說，洪淨被控制後，有用徒手攻擊臉部、腰部，並且有感覺到刀柄撞擊腰部，後來洪淨被奪刀，又撿起掉落在地上的另把水果刀，不確定嘴唇上的傷口是否在當下因拉扯受傷，或是遭到洪淨揮砍受傷。不過，洪淨撿起水果刀後，視線是往其他人身上去，認為較可能是拉扯被劃傷。

會不會覺得洪淨在脫罪？許瑞顯表示，確實有一點點，他坦承部分的犯行，但可能也是記憶沒這麼完整，有一些罪行他也沒辦法去承擔，他可能沒辦法完整陳述或是承認。這跟和解時的本意有點衝突，跟當初是認為他是有承認犯行才和解，如果他這樣子，跟我們的想法有不同，沒有共識的話，請求法官依法量刑。

對於洪淨稱被霸凌一事。許瑞顯說：「被霸凌確實一件很不好的事情，大家還是要去重視身邊的人，但是霸凌還是不能當作傷害別人的藉口，如果受到其他人不好的對待，不應該再做惡的傳遞，應該向對方起身反抗。」

至於洪淨自稱，近日在看守所有試圖輕生一事，許瑞顯認為，是法官主動提問是否有輕生紀錄，應該不是洪刻意要逃避罪責的理由，他無法多做評論。