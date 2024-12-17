長髮哥穿《咒術迴戰》外套出庭　引《鋼鍊》名句勸中捷兇嫌

記者許權毅／台中報導

中捷隨機砍人案兇嫌洪淨今日開庭，檢方則傳喚長髮哥許瑞顯作證，要釐清事發當下洪淨揮砍過程。庭後，許瑞顯接受訪問，引用知名動漫《鋼之鍊金術師》內「等價交換」的知名台詞「如果想要獲得什麼的話，就要付出代價」，希望洪淨若想獲得原諒，就勢必要接受犯行。此外，許瑞顯今日也穿著《咒術迴戰》外套出庭。

▲長髮哥許瑞顯今日穿著咒術迴戰外套出庭，庭後引用鋼之鍊金術師台詞，勸中捷兇嫌。（圖／記者許權毅攝，下同）



有媒體注意到，許瑞顯今日穿著的外套是知名動漫《咒術迴戰》的聯名款，背後還有繡上「東京都立咒術高等專門學校」，鈕扣上還是《咒術迴戰》LOGO，相當吸睛。

許瑞顯說，洪淨被控制後，有用徒手攻擊臉部、腰部，並且有感覺到刀柄撞擊腰部，後來洪淨被奪刀，又撿起掉落在地上的另把水果刀，不確定嘴唇上的傷口是否在當下因拉扯遭到洪砍傷。不過，洪淨撿起水果刀後，視線是往其他人身上去，認為可能是當下拉扯被劃傷。

會不會覺得洪淨在脫罪？許瑞顯表示，確實有一點點，洪坦承部分的犯行，但可能也是記憶沒這麼完整，有一些罪行他也沒辦法去承擔，他可能沒辦法完整陳述或是承認。這跟和解時的本意有點衝突，跟當初是認為洪有承認犯行才和解，「如果他這樣子，跟我們的想法有不同，沒有共識的話，請求法官依法量刑。」

對於洪淨稱被霸凌一事。許瑞顯說：「我認為被霸凌確實一件很不好的事情，大家還是要去重視身邊的人，但是霸凌還是不能當作傷害別人的藉口，如果受到其他人不好的對待，不應該再做惡的傳遞，應該向對方起身反抗。」