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堅信地球是平的！　美YouTuber衝南極「驚見1幕」：我錯了

▲▼堅信地球是平的！　美YouTuber衝南極「驚見1幕」：我錯了。（圖／翻攝YouTube／jeranism）

▲坎帕內拉看見永晝之後，承認自己錯了。（圖／翻攝YouTube／jeranism，下同。）

記者吳美依／綜合報導

美國加州YouTuber坎帕內拉（Jeran Campanella）篤信「地平說」，他日前砸下3.5萬美元（約新台幣114萬元），親自前往南極洲證明自己的主張，但在目睹永晝現象之後，終於親口承認「我錯了」。

坎帕內拉所參加的，是一趟名為「最後的實驗」的旅程，由科羅拉多州牧師杜菲（Will Duffy）主辦，一共4名「地平說」支持者、4名「地圓說」支持者，一同前往南極洲，觀測永晝現象是否為真，徹底證明哪一方才是對的。

▲▼堅信地球是平的！　美YouTuber衝南極「驚見1幕」：我錯了。（圖／翻攝YouTube／jeranism）

不過，當坎帕內拉親眼見證，太陽竟在空中不斷環繞、超過24小時沒有落下時，終於承認，「有時你在生活中是錯的，我以為沒有24小時的太陽……但我現在真的相信有了。」

儘管如此，他仍未完全接受「地圓說」的概念，「我不會說地球是一個完美的球體。但太陽確實像那些人說的一樣，繞著這塊南方大陸轉。」

主辦人達菲使用SpaceX的星鏈（Starlink）衛星網路進行直播。他也表示，自己已經連續拍攝太陽長達25小時。

儘管如此，同行的「地平說」支持者威西特（Austin Witsit）拒絕相信。他宣稱，永晝不一定能夠證明地球是圓的。一些網友也在YouTube留言反駁，甚至堅稱這群人可能是站在綠幕前面、透過特效拍攝永晝。

《每日郵報》指出，數世紀以來，人類早已知道地球是一個球體，2000多年前的古希臘哲學家，就已經證明這個概念。由於地球的傾斜，在南極圈或北極圈的夏天，太陽永遠不會落下，而是在天空中不停環繞，意味著全天都可以看見太陽。

不過，一些陰謀論者堅信，地球是漂浮在宇宙中的巨大圓盤、而非球體。他們還認為，南極洲是一堵冰牆，環繞著所有大陸及海洋，不論春夏秋冬、何時何地，太陽每天都會升起與落下。

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