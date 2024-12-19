日本再傳殺人案！中年夫妻「胸腹遭砍」倒血泊慘死　附近8民宅連燒

▲日本千葉縣柏市18日晚間發生兇殺案、火災。（圖／翻攝自X）

記者羅翊宬／編譯

最近日本社會兇殺案件頻傳、人心惶惶，繼福岡縣北九州市、兵庫縣神戶市接連傳出「隨機殺人」後，昨（18）日晚間千葉縣柏市也傳出駭人聽聞的兇殺案件，年近50多歲的夫婦全身佈滿刀傷、滿身是血倒臥住宅，送醫後確認死亡，且附近甚至還有8棟住宅連續焚燒，懷疑兩起事故存在關聯性。

根據《日本放送協會》、《讀賣新聞》，位於日本千葉縣柏市高柳地區的某棟住宅占地，發現一對50多歲的男女倒臥血泊之中，鄰居發現後，於18日晚間6時10分撥打119報案。警方抵達現場後，發現該對男女的胸部與腹部疑似遭到刀具砍傷，研判兩人為夫妻關係，是該棟住宅的住戶。

該對男女雖然被送往醫院治療，卻仍不幸慘死。民眾透露，早在他向警方報案的前10分鐘，就聽到有女性在爭吵的聲音。該對男女身體出現多數刀傷，目前警方正在釐清詳細身分，並朝兇殺案的方向偵辦。

【速報】千葉 柏市高柳の住宅で火災 炎が上がるpic.twitter.com/B5OX1FrKYU — NewsDigest by JX通信社 / 地震･災害･ニュース速報 (@NewsDigestWeb) December 18, 2024

在此之際，距離兇殺案現場約600公尺處，有8棟住宅接連焚燒，被研判是起火點的該棟住宅，有1人至今仍無法取得聯繫，火災現場還有一對年事已高的男女被送往醫院，不過生命並無大礙。

據悉，該地位於東武野田線高柳車站東北1公里處，附近是住宅區。目前警方正在釐清兇殺和火災之間的關聯性。

一名住在事發現場的20多歲男性表示，「附近傳來吵雜聲，隨後便看到救護車和警車奔向現場，受害者接連被抬上擔架。這裡原本不太會發生什麼嚴重的事情，是非常和平的地區。」

另一名住在火災現場附近的20多歲女性透露，「昨晚6點20分，突然聽到劇烈的爆炸聲響，甚至我家還能因此感受得到晃動。接著，2層樓的住宅遭到烈焰吞噬，甚至還延燒到隔壁住宅。」