尹錫悅低調慶64歲生日！「宅在官邸」備戰訴訟　民眾抗議立即逮捕

▲尹錫悅支持者們寄送花圈，被排放在憲法裁判所外。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅月初緊急發布戒嚴，派遣軍警封鎖國會、強闖中選會，最終遭到國會表決通過彈劾，總統職務因此停止。在此之際，尹錫悅拒收法庭文件，同時拒絕檢警進入總統辦公室扣押搜查。昨（18）日，尹錫悅在總統官邸悲慘度過64歲生日，官邸外頭則是擠滿抗議群眾。

根據《韓聯社》，尹錫悅18日待在位於首爾市龍山區漢南洞的總統官邸，悲慘度過人生64歲生日，在這一天仍未安排行程，針對檢警內亂罪嫌疑偵查、憲法裁判所（憲法法庭）彈劾審判進行「備戰」。

而由警察廳、高位公職者犯罪搜查處（公搜處）、國防部所組成的合作搜查本部，傳喚尹錫悅出庭接受調查，然而尹錫悅卻選擇不予理睬。

合作搜查本部17日也派遣人力前往總統辦公室警護處，欲扣押搜索尹錫悅和警察廳長趙志浩在戒嚴當晚（3日）透過防竊聽電話的對話紀錄，不過警護處卻以無法承認為由拒絕搜查，在經過7個多小時的對峙後，合作搜查本部才決定在日落時撤離現場。

同時，憲法裁判所也於16日向尹錫悅發送彈劾訴追議決書，不過總統辦公室以「收信人不在」拒收，而總統官邸則以「警護處拒收」為由，導致信件無法按照計畫傳遞。憲法裁判所要求尹錫悅，必須24日以前交出戒嚴令和國務會議紀錄。

▲公民團體前往南韓總統官邸前，要求「立刻逮捕『內亂主謀』尹錫悅」。（圖／達志影像／美聯社）

即便拒絕回應檢調單位傳喚、拒收法庭文件，總統辦公室仍收到2000多張祝賀生日的卡片。不過，由於目前尹錫悅處於停職狀態，基本上總統辦公室的幕僚與職員無法為尹錫悅工作，因此只能先暫時保管卡片。同時，尹錫悅的支持者們還向總統辦公室、憲法裁判所送上花環。

根據韓媒《紐西斯通訊社》，在尹錫悅生日隔天，也有許多公民團體準備聚集在總統官邸前進行抗議集會，包括大學生預計在此召開「時局會議」，且其實18日就已經開始進行，只不過在警方派人阻擋下，才選擇在距離100公尺外的地方進行集會。

市民團體「尹錫悅立刻下台」、「社會大改革非常行動」等也因受到警方現場管控，只好撤退至附近記型集會。主辦單位痛批，警方的行為已經違背集會自由。