Pornhub明年起鎖「佛州IP」用戶崩潰！　原因曝：槓上州政府

記者王佩翊/編譯

全球知名成人網站Pornhub宣布,2025年1月1日起將全面禁止來自佛羅里達州的IP訪問該網站,以抗議佛州政府新頒布的年齡驗證法。許多佛州用戶已經在17日進入該網站時收到彈出視窗的公告,因此也引發廣泛討論。

根據《紐約郵報》報導,Pornhub對使用佛州IP造訪網站的用戶寫道,「您將在14天內失去Pornhub的訪問權限。」佛州州長迪尚特(Ron DeSantis)3月簽署年齡認證法,限制16歲以下未成年人使用社群媒體,其中包含禁止13歲以下孩童註冊社媒帳號,而14歲和15歲的青少年則需家長同意才能使用。

新法也規定,成人必須使用政府發放的身分證明驗證年齡,才能進入色情網站。對此,Pornhub寫道,「佛羅里達州政府要求您在訪問Pornhub前上傳駕照,以證明您已年滿18歲,這聽起來很瘋狂,但卻是真實的規定。」Pornhub同時也表示,佛州用戶將無法繼續使用該網站。

根據佛州新通過的HB3法案,社群媒體平台與成人網站都將受到嚴格管制,政府要求其採取措施,防止未成年用戶接觸到有害內容,包括要求訪客透過上傳政府身分證件來證明年齡。但該法案同時也被批評,定義太過廣泛且模糊。

