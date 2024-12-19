Pornhub明年起鎖「佛州IP」用戶崩潰！　原因曝：槓上州政府

▲Pornhub宣布，2025年起將會禁止佛州IP到訪該網站。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

全球知名成人網站Pornhub宣布，2025年1月1日起將全面禁止來自佛羅里達州的IP訪問該網站，以抗議佛州政府新頒布的年齡驗證法。許多佛州用戶已經在17日進入該網站時收到彈出視窗的公告，因此也引發廣泛討論。

根據《紐約郵報》報導，Pornhub對使用佛州IP造訪網站的用戶寫道，「您將在14天內失去Pornhub的訪問權限。」佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）3月簽署年齡認證法，限制16歲以下未成年人使用社群媒體，其中包含禁止13歲以下孩童註冊社媒帳號，而14歲和15歲的青少年則需家長同意才能使用。

新法也規定，成人必須使用政府發放的身分證明驗證年齡，才能進入色情網站。對此，Pornhub寫道，「佛羅里達州政府要求您在訪問Pornhub前上傳駕照，以證明您已年滿18歲，這聽起來很瘋狂，但卻是真實的規定。」Pornhub同時也表示，佛州用戶將無法繼續使用該網站。

根據佛州新通過的HB3法案，社群媒體平台與成人網站都將受到嚴格管制，政府要求其採取措施，防止未成年用戶接觸到有害內容，包括要求訪客透過上傳政府身分證件來證明年齡。但該法案同時也被批評，定義太過廣泛且模糊。

NEW: Pornhub says it will exit Florida starting January 1 as the state’s age verification law comes into effect. pic.twitter.com/Y0XmzW5XaS — Insider Paper (@TheInsiderPaper) December 18, 2024

如今這項法律也因為陷入爭議被多個組織提出訴訟，包含自由言論聯盟（Free Speech Coalition）在內的多家組織和企業，認為此法侵犯言論自由，且其對「對未成年人有害內容」的定義模糊不清。

自由言論聯盟執行總監艾莉森·博登（Alison Boden）在聲明中表示，這項措施和在買酒時出示身分證件不一樣，是一種侵入式行為，會對個人隱私構成重大威脅。

事實上，佛州並非美國第一個州要求用戶必須身分驗證才能進入成人色情網站，截至目前，全美已有18個州通過類似法案，包括德州、路易斯安那州以及猶他州等。Pornhub今年已經退出德州市場，以抗議當地政府的年齡驗證法案。

Pornhub表示，該公司支持讓用戶進行年齡驗證，但強調應該以安全的方式，才能保護用戶安全與隱私，堅決反對當前各政府推行的方式。他們認為這些措施「沒有效率且非常危險」。

Pornhub建議，最有效的方式應該是直接透過使用裝置進行年齡驗證，以確保用戶隱私不受侵犯。