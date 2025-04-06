大甲媽凌晨爆「推擠衝突」！顏清標現身呼籲：大家要克制自己

記者唐詠絮、陳韻如／彰化報導

大甲鎮瀾宮媽祖徒步遶境進香4日盛大展開，不過今(6日)凌晨卻發生衝突事件！有2名男子在隊伍行經自強路與辭修北路口時，與娘傘組人員發生衝突，後續又與警方爆發推擠，所幸警力很快就將人壓制，並依據警察職權行使法將其帶回偵查隊實施管束。對此，大甲鎮瀾宮董事長顏清標稍早做出回應表示，娘傘人員應非鎮瀾宮人員，同時也呼籲信眾，要克制自己，否則會害廟方人員被誤會。

▲大甲媽進彰化深夜發生2男與娘傘組爆發口角遭警壓制帶回管束。（圖／網友提供）

大甲媽4日剛起轎不久就發生肢體拉扯衝突，不料今凌晨又有信眾與娘傘組人員發生口角，警方見狀後，也立即將鬧事的2名男子帶回。

初步調查，2名男子均未攜帶證件，且經酒測後，其中一人有酒精反應且明顯酒醉，現場警方依據警察職權行使法將其帶回偵查隊實施管束，並持續針對現場蒐證影像進行全面分析，如有發現違法鬥毆行為，將依法究辦。

針對這起衝突事件，大甲鎮瀾宮董事長顏清標稍早做出回應表示，應非鎮瀾宮廟方人員與信眾起衝突，「可能是地方宮廟接應娘傘的人員」，而他也呼籲，「大家要克制一點，不然會害到我們」。

▲顏清標今針對衝突事件現身回應 。（圖／記者唐詠絮攝）