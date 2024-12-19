台南燒烤攤「辛苦存50元」破31萬　倉庫62公斤硬幣一夜被偷光

▲台南攤商把大量50元硬幣存在倉庫，重達62公斤，不料一夜被偷光。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良、柯沛辰／台南報導

台南新化一名在傳統市場擺燒烤攤老闆，平日養成習慣，總是強迫自己將收來的50元硬幣存起來，通通放在理貨的倉庫。半年下來，倉庫已累積約6200枚硬幣、共31萬元台幣。不料，他17日一早發現倉庫失竊，硬幣也通通被偷走，立刻打電話報案。目前警方已成立專案小組，初步懷疑是早有預謀。

這名燒烤攤老闆年約60多歲，每天收攤回到備貨倉庫時，都習慣將所有50元硬幣存進寶特瓶或麻布袋中，再分散藏在倉庫小屋各處。不料，他17日一早到倉庫準備出攤時，發現大門被打開，而且屋內電燈沒關，內心頓感不妙，後來仔細一看，果真所有錢財都不翼而飛。

新化警方到場調查發現，竊嫌偷走約6200枚50元硬幣、紙鈔約10萬元及1條金項鍊。不過，總額31萬元的6200枚50元硬幣，若以每枚10公克計算，總重也達62公斤，加上從倉庫各角落找出、搬走必須花上不少時間和功夫，因此研判嫌犯可能觀察老闆作息許久，也知道老闆習慣把錢放到倉庫，才挑選特定時間下手。

目前警方已經成立專案小組追查，並蒐集相關事證，全力偵辦中。另外，新化警分局呼籲，家中不要存放大量金錢，有鉅額現金應存放金融機構，以確保財物安全。