新竹縣科學教育月「科普博覽會」率先登場！近百互動體驗展攤玩不完　闖關抽機票

▲新竹縣政府113年科學教育月系列活動，由「新竹縣科普博覽會」率先開跑。

圖、文／新竹縣政府教育局提供

新竹縣政府113年科學教育月系列活動正式登場！由「新竹縣科普博覽會」率先開跑，於10月5日（六）、6日（日）在新竹縣體育館盛大展開，今年延續去年人氣爆棚主題「趣PLAY我的科普FUN城市VOL.2」，現場近百個科普、ACG、先進科技互動體驗展攤闖關，完成任務即可兌換限量紀念品、限量消費券及抽獎券，天天抽機票、ipad及多項豐富好禮，2日吸引進場超過12,000人次！

▲2日吸引進場超過12,000人次。

新竹縣副縣長陳見賢表示，新竹縣政府113年科學教育月系列活動，接續還有「科學巡迴教育」活動及今年首次於10月12日至10月27日在暐順6+PLAZA廣場5樓打造為期2週的「科學好玩展」，除了豐富多樣各式科學知識展品，週末六日提供多場次免費科學相關手作體驗活動，讓民眾與科學零距離！歡迎大家每日12時至17時30分免費入場參觀，輕鬆學習科學知識，盡享科學的樂趣！而率先登場的「新竹縣科普博覽會」，更具有6大亮點特色，包括超過65個科普FUN玩展攤、趣未來！ACG及先進科技潮體驗、總計近100個展攤闖關拿好禮、天天抽機票、及不斷電展演大舞台，今年活動整體展現出充滿青春新世代潮流趨勢與未來科技魅力！

▲▼10/5開幕活動開場即以可愛萌翻天的二次元人氣偶像團體帶來大合跳。

10/5開幕活動開場即以可愛萌翻天的二次元人氣偶像團體帶來大合跳，為現場帶來滿滿的青春活力！同時開幕儀式也充滿濃厚的動漫氣息，由新竹縣副縣長陳見賢與現場民眾以動漫中經常出現的“集氣”動作，共同舉起雙手集氣後，啟動科技感十足的3D投影科技球，結合動感又具科技的影像動畫和聲光效果，象徵透過眾人齊心灌注，正式開啟「新竹縣科普博覽會」序幕，同時也傳達出新竹縣除重視科普的落實教育外，也與青年的潮文化站在一起！副縣長陳見賢也和出席活動網路高人氣的自然甜美系女神Sandy組隊，與民眾進行「誰是科普活動通」互動遊戲大挑戰，經過腦力激盪搶答優勝隊伍還獲得精美禮品，讓開幕式活動歡笑連連。

▲館內共計有「科普互動體驗區」65個體驗攤位。

本次新竹縣科普博覽會堪稱史上最狂、一天都玩不完的博覽會！館內共計有「科普互動體驗區」65個體驗攤位，可盡情探索宛如萬花筒的科學世界，通過實驗、遊戲等體驗形式讓民眾在玩樂中學習，激發對科學的興趣！而「ACG及先進科技互動體驗區」邀請共計13家知名廠商參與策展，進行可讓民眾互動體驗的展位，包含傳奇網路遊戲股份有限公司、傑仕登股份有限公司、台灣愛普生科技股份有限公司、嘉穎科技股份有限公司、優派國際股份有限公司、中乂科技有限公司、登昌恆興業股份有限公司、愛迪斯科技股份有限公司、晶翔機電股份有限公司、acer、奧斯丁國際有限公司、米菲多媒體股份有限公司、圓剛科技股份有限公司等，展出包括如VR／AR／XR科技、科技教學與學習應用及虛實跨界高科技動態全息等亮點特色多樣新興科技展品，搭配展位遊戲體驗，讓民眾更瞭解先進科技及科普的魅力！

▲館外周邊市集一樣精采。

館外周邊市集一樣精采，不僅加入了街頭藝人帶來溫暖演唱和趣味氣球秀演出，讓大家逛市集同時還可聆聽好歌聲及親子互動；市集除美食文創攤位外，更結合ACG人氣偶像攤位、一番賞和盒玩、動漫拍貼機、桌遊卡牌體驗，更與露天市集國際資訊有限公司合作設置知名動漫周邊相關展攤，讓喜歡ACG的民眾可以盡情挖寶。此外，更邀請國立臺灣科學教育館三台低碳行動電影院科學巡迴車，提供3D電影院帕恰瑪瑪影片觀賞、科技之眼臺灣文物時空遊記展品操作體驗及怪咖影展等吸睛內容，讓民眾在現今充滿科技奇幻與創新的世界中，體驗前所未有的視覺與感官震撼！

▲新竹縣科普博覽會已連續辦理三年，年年擴大舉辦。

新竹縣政府教育局楊郡慈局長表示：新竹縣科普博覽會已連續辦理三年，除年年擴大邀請先進科技、科普體驗互動攤位外，今年的舞台活動也不容錯過！特別結合了ACG元素，邀請知名動漫團體演唱及二次元人氣偶像唱跳演出，為讓科普融入生活，更邀請哇哈哈劇團以科普為主題設計專屬劇情，劇碼融入科學知識，寓教於樂又能親子共賞。還有ClassSwift優派小學堂新竹縣校際爭霸賽八強決賽，透過AI出題的競賽活動，培養師生的數位素養與科技應用能力，此外，還有世界小丑錦標賽氣球項目金牌得主小丑彥彥互動演出及青春好歌聲的演唱。

▲民眾前往不同展區進行體驗。

為吸引民眾前往不同展區進行體驗，2天活動更串連各展區規劃集章闖關，只要至各區展位收集指定印章，每日前100名除可以獲得50元ACG／美食市集折抵券外，還可兌換每日限量500份，兩日合計1000份之紀念品及獲得抽獎券，在每日活動結束前進行抽獎，獎項除包括如iPad、LED可攜式投影機、無線投影傳輸器套組、Logitech羅技無線鍵盤、Merge Cube AR 魔方…等，更於10月5日、6日活動兩日都會抽出日本來回機票各一張！

▲▼10月5日、6日活動兩日都抽出日本來回機票各一張。

邀請全國民眾一起前來同樂，活動詳情請上科普博覽會活動官方網站（https://2024hsinchuscience.com/）及新竹縣政府教育局青年事務科官方臉書粉絲專頁（https://reurl.cc/02eVVl）查詢，或電洽新竹縣政府教育局青年事務科，03-5518101分機2893。