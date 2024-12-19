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你的手機安全嗎？3C產品處處藏「竊取個資陷阱」　三星多面向資安防護網阻擋惡意零死角

記者蘇晟彥／綜合報導

現代人手機不離身，隨時都要「滑一下」從網路上攝取大量資訊，置身在科技帶來的便捷外，卻也隱藏著許多「駭人聽聞」的事件，像是近期的「氣炸鍋竊聽」、「在公眾場合手機充電遭植入惡意程式」等，都在在顯示「資安防護」在這個科技時代有多麽重要，即便足夠謹慎，也可能會在不經意的地方將個人隱私曝光。對此，三星從2013年開始提出Samsung Knox安全平台的概念後，就不斷致力於全方位提升用戶的資安保障，透過多面向守護用戶隱私，並提供更多客製化的選擇性；近期更釋出 One UI 7 Beta 測試計畫，讓用戶在享受科技便利之餘，深入保障隱私安全，成為智慧科技人

▼科技除了帶來便捷，更伴隨著資安相關問題，三星以全方位、直覺化功能，致力守護用戶隱私權益。（圖／品牌提供）

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在近期傳出家電3C類產品，在沒有明確的理由，私自取得錄音、錄影許可，進而蒐集在家中的資料，成為用戶在資訊安全防護上的重大隱憂，引起民眾、政府的高度重視。尤其在這幾年AI狂潮的席捲下，更多人會無意識地將個人、公司重要訊息曝光在網路上，讓資安防護在新科技時代成為最受到關注的議題。

對此，三星早在2013年開始，就推動「Samsung Knox安全平台」，在這十年間以用戶資安隱私作為最重要議題，不斷提供更安全、更全方位的資安防護。近年更是將這個概念進化延伸推出「Knox Matrix」，採用信任鏈（Trust Chain）的安全私密區塊鏈監控裝置，守護系列產品連網裝置生態圈的資安透明度。以大家最常使用的智慧型手機為例，三星就提供了隱私權儀表板、私密分享、自動封鎖程式及Galaxy AI 僅於裝置上處理資料等功能，從應用面走到實用面，守護用戶的資訊安全。

舉例來說，許多用戶儘管非常在意資安問題，但對於繁複的設定、眼花撩亂的介面，一看就頭痛，最後索性就放水流，但三星在「隱私權儀表板」就以簡潔的單一儀表板，讓防護項目的安全狀態一覽無遺，能更便利於快速變更設定，而且，當系統偵測到當下應用程式正在使用手機的麥克風、相機鏡頭，右上方也會以小圖標即時顯示，讓用戶立即掌握敏感資訊使用狀況，非常直覺。而手機裡儲存的重要資訊，則由Samsung Knox守護，它結合安全處理器與安全記憶體，將敏感資料（如PIN碼、密碼和生物識別資訊）與裝置的其他部分隔離，無論實體或遠端，任何人都無法存取用戶資料。又或者在許多重要檔案分享時，能透過「私密分享」，設定檔案有效期限、防止收件人針對文件進行截圖、儲存或是再次傳送等，資安內、外滴水不漏。

▼不管是「隱私權儀表板」、「私密分享」都以淺顯易懂的介面能清楚、快速上手。

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許多人在出國、旅遊的時候，為了隨時滑手機，都會到處找插座、USB孔充電，但其實有些充滿惡意的地方，也會入侵手機駭取資料，這時三星的「自動封鎖程式」就能自動阻擋有害指令進入實體USB連接埠，讓手機在公共場合充電、使用時不會被惡意入侵。

此外還有包含安全WiFi（透過網路數據加密，保護在外使用公共Wi-Fi時的安全）、智慧反追蹤（嘗試阻擋搜集用戶個資的cookie及第三方追蹤，保護上網購物時資料不外洩）等功能，從多面向保障用戶在資訊安全上的隱私。

▼在公眾場合時，能夠「封鎖USB連線」，防止他人透過USB連接埠存取裝置檔案或寄送有害指令。
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▼Samsung Knox安全平台從手機、家電開始串連整個生態圈內的資安防護網。

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此外，三星在近期也釋出的全新 One UI 7 Beta測試，預告繼S24系列後的下一代S系列，將加強三大面向提供更全面的資安防護，包含

1.安全限制功能提升用戶掌控權：可提供用戶選擇封鎖不必要的網路服務（例如封鎖2G服務），確保在連線到不安全環境時，資料也不會遭到惡意攔截，同時對於部分會自動連線、安全性較低的Wi-Fi網路，也能根據情況進行手動連線。

2.更多安全性設定優化裝置防護力：引進多樣化選項，用戶可依照自身的使用習慣，調整最符合需求的安全性設定。

3.失竊防護功能保障資料隱私：新增Galaxy專屬的全新功能，確保裝置遺失或遭竊時，個人資料仍安全無虞。除了失竊防護鎖（Detection Lock）、離線裝置鎖定和遠端鎖定（Remote Lock）外，Galaxy用戶現能選擇啟用身分驗證（Identity Check）中的額外安全功能，防止數字密碼外洩風險。

▼享受科技帶來的便捷時，更必須重視資安相關問題，以免努力心血付之東流。（圖／品牌提供）

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在享受科技帶來的便利時，也千萬莫忘個人隱私、資安防護的重要性，三星從多年前就致力於保障用戶隱私，設計出多種便捷、簡易明瞭的功能，再加上近期推出的 One UI 7，從網路連線限制到失竊防護功能等，從各種角度、各種用戶會忽略到的小細節中全方位防護資安，用更直覺、簡潔的方式將個人隱私訊息層層防護，讓用戶在享受新科技的同時，更能成為真正的「智慧科技人」。

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