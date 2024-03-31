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別在機場充電！　資安專家曝「3大風險」：資料秒被盜走

▲▼候機室,機場,旅客,乘客,飛機。（示意圖／VCG）

▲專家建議，不要使用機場等公共場所提供的免費充電站。（示意圖／VCG）

記者王佩翊／編譯

許多人出國時經常使用機場的公共充電站替手機充電，然而資安專家卻提醒，雖然這些服務很方便，但最好還是不要使用，因為可能成為駭客入侵的漏洞，同時舉出3個可能造成的危害。

根據《每日郵報》報導，來自插頭製造商SIGNAL + POWER的杰羅（Jae Ro）解釋了3個為何最好不要使用機場充電站的原因，以免為自己的個人資料增加隱患。

1、 惡意軟體

杰羅表示，這些長期暴露於公共區域的插座隨時可以被竄改設定，並在你的設備上安裝惡意軟體，而這些惡意軟體可以潛伏在不容易被發現的地方，並悄悄竊取你的密碼或是銀行帳號密碼等敏感訊息。

美國聯邦調查局（FBI）曾呼籲民眾避免使用機場、飯店或是購物中心的免費充電站，「因為不法分子已經找到利用公共USB插座將惡意軟體與監控軟體導入設備的方法。」

2、 充電陷阱（Juice jacking）

充電陷阱指惡意軟體透過資料連結的充電孔進行攻擊，通常是源於USB插孔，主要攻擊對象為智慧型手機、平板電腦與筆記型電腦等行動裝置，並藉此竊取敏感資料傳給犯罪者，或是直接鎖定設備。

3、 資料外洩（Data exposure）

即使公共充電站的USB插孔沒有被入侵，仍然有可能陷入危險之中，因為USB傳輸線不只可以充電，也能傳輸資料。雖然手機會主動提醒用戶選擇「僅充電」或是「共享資料」，但是充電站通常會繞過這個保護模式。因此設備上的數據可能被攔截或是利用，而你的個資更有可能因此被販售。

他也提醒，外出時最好攜帶自己的行動電源或是向信任的朋友借取充電器，如果真的必須使用公共充電站，務必在連接之前確保手機的資料傳輸功能已經關閉。

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