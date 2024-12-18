桃捷今年度預估盈餘4.84億　持續整合資源提升服務品質

▲市長張善政表示，桃園捷運公司營運持續改善。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長張善政18日於市政會議表示，桃園捷運公司營運持續改善，繼去(112)年首度轉虧為盈、創下1.24億元盈餘後，今年預估盈餘將大幅成長至4.84億元，成長幅度近4倍；顯示桃捷營運正走向正軌，未來將持續整合相關資源擴充服務量能、提升服務品質。

桃捷公司表示，該公司透過多項優化措施提升營運表現，今年日均運量達11萬4,289人次，較去（112）年的9萬210人次大幅提升27%，預估全年總運量可達4,182萬9,731人次，較去年增加約890萬人次，相較疫情期前的108年度，運量更呈現46%的顯著成長。

桃捷公司指出，桃捷今年透過導入5G及IoT技術進行預測性維修，5分鐘以上延誤事件從去年的17件降至今年僅3件，有效提升系統可靠度；今年也於A7往A8出土段前設置異物偵測系統、開發聰明選邊站功能協助旅客即時掌握列車擁擠度、於高鐵站設置智慧叫梯系統協助轉乘桃捷，以及推出多國語言雙向翻譯服務等多項友善服務措施。

桃捷公司進一步表示，桃捷於去年12月推出「Q潔淨立碼清」系統，在全線車站及列車設置共1,109個通報點位，有效提升車站及列車的清潔維護效率；並在15處設置軌道潤滑塗佈器，使平均最大噪音（Lmax）降低5-8分貝，降低環境影響。

展望明(114)年，桃捷公司將因應綠線工程測試需求，預計首波進用69人，進行原廠訓練並參與綠線工程測試，期能無縫接軌順利營運，並以「安全可靠系統穩定」、「提升運量財務穩健」及「智慧創新企業永續」為營運方針，提供旅客更好的乘車體驗。