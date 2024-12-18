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寒冬夜啟動低溫關懷　黃偉哲夜訪街友送物資冬至前夕傳祝褔

▲台南市長黃偉哲18日晚間，在社會局長盧禹璁及慈聯基金會執行長張莉馨陪同下，黃偉哲市長也親至街友常夜宿的台南火車站周邊訪視關心，社會局特別準備外套、手套及紅豆湯圓提前送上冬至祝褔。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲18日晚間，在社會局長盧禹璁及慈聯基金會執行長張莉馨陪同下，黃偉哲市長也親至街友常夜宿的台南火車站周邊訪視關心，社會局特別準備外套、手套及紅豆湯圓提前送上冬至祝褔。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

強烈冷氣團來襲，台南市近日啟動街友及獨居長者低溫關懷，市長黃偉哲指示相關局處加強關懷力道並適時提供需要之服務，18日晚間在社會局長盧禹璁及慈聯基金會執行長張莉馨陪同下，黃偉哲也親至街友常夜宿的台南火車站周邊訪視關心，社會局也特別準備外套、手套及熱呼呼的紅豆湯圓，提前送上冬至的祝褔。

▲台南市長黃偉哲18日晚間，在社會局長盧禹璁及慈聯基金會執行長張莉馨陪同下，黃偉哲市長也親至街友常夜宿的台南火車站周邊訪視關心，社會局特別準備外套、手套及紅豆湯圓提前送上冬至祝褔。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲表示，冷氣團到來對於長期在外生活的街友是相當辛苦的考驗，氣溫的落差容易導致呼吸道與心血管疾病，一般住在家中都覺得寒冷了，更何況露宿在外，因此18日特地來提醒、關懷街友們要注意保暖，寒流來襲期間，可多利用街友中心或街友中繼站避寒，市府團隊也會持續關心與協助街友生活。黃偉哲市長也感謝丁啟員先生及吳晨寧小姐贊助的餐點及暖暖包，以及長期以來各界善心人士對於台南市弱勢族群的付出與關懷。

▲台南市長黃偉哲18日晚間，在社會局長盧禹璁及慈聯基金會執行長張莉馨陪同下，黃偉哲市長也親至街友常夜宿的台南火車站周邊訪視關心，社會局特別準備外套、手套及紅豆湯圓提前送上冬至祝褔。（圖／記者林東良翻攝，下同）

社會局長盧禹璁指出，台南市列冊街友有265人，超過半數的街友露宿在街頭，目前全市設立2處街友生活重建中心，平日主要由社會局及街友生活重建中心提供街友關懷服務，今年社會局特別整合公私部門資源，在台南火車站附近的國賓大樓成立「自立生活支援服務中心」(簡稱街友中繼站)，就近且即時提供火車站周遭的街友沐浴、洗衣、寄物、用餐、上網就業媒合等服務，同時提供低溫警戒期間臨時歇腳補給處所。

▲台南市長黃偉哲18日晚間，在社會局長盧禹璁及慈聯基金會執行長張莉馨陪同下，黃偉哲市長也親至街友常夜宿的台南火車站周邊訪視關心，社會局特別準備外套、手套及紅豆湯圓提前送上冬至祝褔。（圖／記者林東良翻攝，下同）

社會局指出，最近一波的低溫關懷已訪視街友332人次，發放禦寒物資314人次、入住街友中心有24人次。社會局持續辦理街友關懷輔導，提供行動沐浴車、緊急安置、防疫宣導、媒合就業、輔導儲蓄理財、租屋輔導等服務。民眾如發現有緊急保護之需，可撥打110、113求助，若發現需要急難關懷及救助之市民或街友，可撥打1957社會福利諮詢專線、1999市民服務專線，市府團隊將立刻啟動相關協助措施。

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