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漢堡王招牌「華堡日」無預警喊停！6折優惠剩今天

▲▼漢堡王華堡。（圖／業者提供）

▲漢堡王每月限定「華堡日」宣布走入歷史。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

速食品牌「漢堡王」每月限定「華堡日」無預警喊停，業者發出最新公告表示今（18）日是最後的華堡日，「以後再也不會出現了。」貼文一出引發熱烈討論。

漢堡王招牌「華堡日」宣布結束，臉書粉專發出最新公告寫下：「華堡日走向歷史，以後再也不會出現了。」並表示今日為最後的華堡日。貼文引來大批鐵粉直呼「我今天一定要去吃」、「哭了」，但也有人表示「最後的吸引力都沒了」、「慘，每月消費一次的機會也沒了」，掀起不小討論。

事實上，漢堡王華堡日為每月限定優惠，原先優惠內容為外帶指定華堡系列套餐即可免費多吃5吋原味華堡，「買1送1」的超俗好康深受鐵粉喜愛，後改為會員限定華堡全品項單點、套餐系列可享6折優惠、非會員9折。

▲▼達美樂「起司火山披薩」全系列強勢回歸。（圖／業者提供）

▲達美樂起司火山披薩全系列強勢回歸。（圖／業者提供）

除了搶吃最後華堡日，達美樂超人氣「起司火山披薩」至2025年1月5日前也祭出2大最新限時優惠，可享「外送巨無霸起司火山披薩送大披薩」、「外送起司火山大披薩送小披薩」，贈送品項分別以630元（含）、400元（含）以下口味，若價格超過則須補差價。

「起司火山披薩」是在披薩正中間以立體火山裝著濃醇巧達起司熔岩醬，且每個披薩口味（黃金系列除外）皆可做成起司火山披薩，把披薩沾進滿滿起司熔岩中，大口咬下炸出濃濃起司香，美味更升級，售完為止。

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