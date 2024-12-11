SUBWAY「牛雞雙拼潛艇堡」限時賣2個月！夾墨西哥辣牛+鮮嫩雞柳

▲SUBWAY推出全新「牛雞雙拼潛艇堡」。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

連鎖潛艇堡品牌「SUBWAY」年末限定全新「牛雞雙拼潛艇堡」來了，一次就能吃到人氣墨西哥辣牛+鮮嫩雞柳，並開放麵包、蔬菜、醬料皆可任意混搭，即日起限時2個月上市。

SUBWAY推出期間限定「牛雞雙拼潛艇堡」，混搭濃郁墨西哥辣牛及多汁鮮嫩雞柳的雙餡組合，搭配可自由選擇的麵包、新鮮蔬菜及醬料，每一口都能吃到牛雞滋味，售價168元起，即日起至2025年2月11日於全門市限時開賣。

▲SUBWAY加碼推出「Cookiemas下午茶限定活動」。

為迎接年末歡聚時刻，SUBWAY也驚喜推出「Cookiemas下午茶限定活動」，至12月31日期間每日下午2時至5時可享「自選6片裝餅乾盒優惠價120元」，加碼再送16oz美式咖啡1杯。

▲漢堡王「無麵包小牛堡」只賣4天。（圖／業者提供）

另，漢堡王超夯「無麵包漢堡」則在雙12驚喜回歸，推出全新「無麵包小牛堡」，使用100%純牛肉片搭配多種新鮮蔬菜，無加入任何麵包，打造清爽又能留住原味牛肉香的滋味，有「雙層無麵包小牛堡+中杯飲料特價99元」、「4層無麵包小牛堡+中杯飲料特價129元」共2套餐選擇，至12月13日前限時開賣，機場店、兒童樂園店、科技廠店則未販售。