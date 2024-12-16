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麥當勞APP最新限定優惠一次看！雞塊買1送1、勁辣香雞翅免費送

▲▼麥當勞。（圖／記者蕭筠攝）

▲麥當勞本周優惠券出爐。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

速食品牌「麥當勞」本周APP限定優惠出爐，不僅有勁辣香雞翅免費送、豬肉蛋堡特價55元，歡樂送更祭出3大夯品買1送1，且不限兌換次數，提醒除歡樂送優惠外，其餘優惠券每張限兌換1次，且不適用於外送平台及部分門市。

●門市限定（使用期限：即日起至12月17日）
1. 單點勁辣雞腿堡特價58元
2. 買指定超值全餐送勁辣香雞翅（大麥克餐／17:00-20:00限定）

●得來速限定（使用期限：即日起至12月17日）
1. 買10塊麥克雞塊套餐現折30元

●門市限定（使用期限：即日起至12月22日）
1. 單點雙層四盎司牛肉堡特價112元
2. 單點藜麥麥脆雞沙拉／藜麥烤雞沙拉／藜麥鱈魚沙拉特價119元
3. 單點豬肉蛋堡特價55元 
4. 單點滿福堡特價45元 
5. 單點經典美式（冰／熱）特價43元

●APP全球版歡樂送限定（使用期限：即日起至1月14日）
1. 單點4塊原味麥克雞塊買1送1（限10:14前使用）
2. 單點4塊原味麥克雞塊買1送1（限10:15後使用）
3. 單點勁辣香雞翅買1送1 
4. 單點蘋果派買1送1

▲▼達美樂「起司火山披薩」全系列強勢回歸。（圖／業者提供）

▲達美樂起司火山披薩全系列強勢回歸。（圖／業者提供）

另，達美樂超人氣「起司火山披薩」即日起至2025年1月5日也祭出2大最新限時優惠，可享「外送巨無霸起司火山披薩送大披薩」、「外送起司火山大披薩送小披薩」，贈送品項分別以630元（含）、400元（含）以下口味，若價格超過則須補差價。

「起司火山披薩」是在披薩正中間以立體火山裝著濃醇巧達起司熔岩醬，且每個披薩口味（黃金系列除外）皆可做成起司火山披薩，把披薩沾進滿滿起司熔岩中，大口咬下炸出濃濃起司香，美味更升級，售完為止。

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