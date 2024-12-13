達美樂「起司火山披薩買1送1」限時開跑！外送限定

▲達美樂起司火山披薩限時買1送1。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

速食品牌「達美樂」超強派對神器「起司火山披薩」回歸，開賣短短5天就有部分門市缺貨，現已火速補貨。業者也祭出限時優惠，只要購買起司火山披薩，就享「外送買1送1」。

達美樂「起司火山披薩」祭出2大限時優惠，即日起至2025年1月5日可享「外送巨無霸起司火山披薩送大披薩」、「外送起司火山大披薩送小披薩」，贈送品項分別以630元（含）、400元（含）以下口味，若價格超過則須補差價。

「起司火山披薩」是在披薩正中間以立體火山裝著濃醇巧達起司熔岩醬，且每個披薩口味（黃金系列除外）皆可做成起司火山披薩，把披薩沾進滿滿起司熔岩中，大口咬下炸出濃濃起司香，美味更升級，售完為止。

▲21風味館2款烤雞買1送1限時開吃。

另，21風味館（21PLUS）至12月23日前也於全門市祭出「2款烤雞買1送1」優惠，包括「買21香草烤半雞送香草烤雞腿1隻」，特價249元，以及「買21香草烤雞腿送香脆炸雞」，特價125元，提醒外送平台、21TOGO及台積電等門市不適用此優惠。

香草烤雞是選用21種神奇香草以黃金比例調配、烘烤嚴選雞肉，讓每隻雞透過低溫深層按摩打滾的方式鎖住鮮美肉質，並以蒸氣烤箱現烤，外皮酥脆、肉質多汁；香脆炸雞則使用鮮嫩雞肉裹粉，再以獨特翻滾技術使金黃炸衣呈現鱗片狀，搭配微辣口感超涮嘴。