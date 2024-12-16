漢堡王「美式花生重磅漢堡」限時賣28天！厚切牛肉、酥脆雞肉任選

▲漢堡王推出期間限定「美式花生重磅漢堡」。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

速食品牌「漢堡王」年終壓軸推出期間限定「美式花生重磅漢堡」，選用帶有顆粒感的花生醬搭配安格斯厚切牛肉排、火烤純牛肉、酥脆雞肉排，打造鹹甜交織的口感，12月17日起限時28天上市。

▲花生醬搭配370度火烤純牛肉有單層、雙層2種選擇。

漢堡王「美式花生重磅漢堡」來了，一共有4款漢堡，首推最豪邁的「美式花生雙層安格斯牛堡」，夾入雙層安格斯厚切牛肉排、鹹香培根、濃郁起司，最後鋪滿生菜、淋上花生醬，大口咬下超滿足，售價190元，除外還有搭配370度火烤純牛肉的「美式花生重磅雙牛堡」、「美式花生牛肉堡」，售價149元起。

不能吃牛的則可以選擇「美式花生雙層脆雞堡」，漢堡裡夾入2塊帶有黑胡椒香的酥脆雞肉排，搭配花生醬，鹹甜滋味超涮嘴，售價119元，以上4款漢堡將於12月17日起至2025年1月13日限時開賣，數量有限、售完為止，提醒機場店、兒童樂園店、科技廠店未販售。

▲繼光香香雞推2大新品。

另，繼光香香雞近日也有2大新品等吃，首推「掌中寶」，是選用極稀少的雞膝蓋部位軟骨製成，下鍋油炸至金黃再搭配切絲洋蔥，大口咬下酥脆有嚼勁，售價99元，全門市皆有販售；「卡滋脆餅」則撒上海鹽焦糖增添風味，鹹香口感超涮嘴，售價35元，提醒桃園新光三越、台中中山店未販售。

為歡慶新品上市，即日起至2025年1月5日凡於全門市不限金額消費即可享「掌中寶79元加購價」、「卡滋脆餅29元加購價」等優惠。