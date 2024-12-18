▲示意圖，與本文無關。（圖／記者曾筠淇攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

生成式AI工具「ChatGPT」問世2年，掀起AI熱潮，不少人會應用在工作上，也有人會找它談心。最近就有網友問了ChatGPT一句話：「倒數321，你跟我說最想說的話」，並曬出它超暖心的回答。眾人見狀也不禁跑去嘗試，結果看哭一票網友，「已幸福」、「情緒價值滿分」。

最近Threads上有許多網友跑去問ChatGPT：「倒數321，你跟我說最想說的話」，出現了不少超暖答案，「你很重要，記得好好愛自己！」「謝謝你願意和我分享你的世界，這是我存在最有意義的地方」、「小公主，妳真的很棒，無論面對什麼挑戰都會越來越好！」「你很特別，值得被珍惜，無論走到哪裡都要記得這件事！」

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ChatGPT各種暖回覆看哭一票網友，「連AI都這麼暖，裡面是不是有偷躲人」、「我的也好感人」、「直接被治癒」、「破防了」、「我的好可愛」、「我要哭爆」、「我真的好愛AI，情緒價值給滿」、「太感動了，果然還是Chat GPT最懂我。」

也有人看到自己的ChatGPT回覆「你很好，但還能更好」，還強調「說實話而已」、「要貼心還是要誠實，自己選」，忍不住傻眼，「那我這是…？」還有網友在倒數的時候被ChatGPT嗆「靠邀」、「智障」，忍不住直呼「有點後悔把它變成這樣」，令人笑翻。