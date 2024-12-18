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來台旅客消費力下滑　觀光署首訂目標：明年日均消費195美元

▲▼立委李昆澤（左）批評，來台旅客消費力下降，建議交通部借鏡日本政策訂立明確目標（圖／翻攝Youtube國會頻道）

▲立委李昆澤（左）批評，來台旅客消費力下降，建議交通部借鏡日本政策訂立明確目標（圖／翻攝Youtube國會頻道）

記者蔡亞樺／台北報導

今年來台觀光客僅達疫情前約6成水準，立委李昆澤指出，去年國際旅客平均消費每日180.67美元（約台幣5873元），比2019年少，消費力下滑，應借鏡日本政策每人平均消費額提高至20萬日圓（約台幣4.2萬元），訂定明確目標努力達成。觀光署長周永暉說，明年將以每人日均消費195美元（約台幣6339元）為目標。

立法院交通委員會今安排「如何提升過境及轉機旅客入境台灣觀光品質並增加觀光人數」專題報告。李昆澤表示，據統計，今年1到10月出國達1416萬人次，相比2019年同期恢復比例達97.22%，來台旅客僅620萬餘人次，相比2019年同期恢復比例僅約63%，凸顯國人對旅遊發展沒信心。

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李昆澤進一步表示，29歲以下國人出國人次也逐年上升，2019年24.28%，今年增加至26.14%，且根據台灣旅遊狀況調查報告，國人不出國主要因素是假期無法配合，代表若假期能配合，會有更多人出國。

交通部長陳世凱表示，疫情後台灣國際觀光恢復確實慢了一些，觀光署已針對國外宣傳及觀光亮點努力。李昆澤反問，「只恢復6成叫努力嗎？」對此陳世凱坦言，做得不夠好，必須改進改善。

李昆澤點出台灣觀光產業4大危機，包括觀光同質性高缺乏特色魅力、旅遊品質不佳、數位應用資訊及交通整合不佳，還有宣傳與特色無法結合，缺乏核心客群。台灣旅遊調查報告顯示，我國自行駕車旅遊達68.2%，也顯示公共運輸搭乘及整合都不足。

李昆澤建議，日本2025觀光白皮書提出2025年消費擴大目標，提高旅遊的品質及附加價值使入境遊客的每人平均消費額提高到20萬日圓（約42000台幣，1300美元），以平均住宿3天計算日均消費為433美元，反觀台灣來台旅客消費下降，2019年平均消費每日195.91美元，去年僅180.67美元。

他認為，交通部及觀光署都沒有設定此目標，「若射箭沒目標是在射什麼？」陳世凱說，今年4月發生地震，日本也有地震，但台灣影響的是著名太魯閣景點，第4季日韓旅客已有回升，日本達到120萬人次以上來台，對於今年沒達到的目標，明年就要達到，且這只是及格目標，當然希望再拉高。

陳世凱說，國旅除了要爭取國際旅客，國旅也很重要，近年像是墾丁吸引力下滑、飯店太貴等問題都要一一解決，讓國人願意留下，去年旅客來台消費總額已達2700億元，台灣過去沒有設定消費額目標，未來確實應該設定這樣的目標。

觀光署長周永暉會中休息受訪時表示，日本消費目標有一套算法，把全國消費免稅店落在各消費點上，因此訂定目標需要跟跨部會討論，例如購物階段希望多開放更多的點，讓外國人購物退稅更方便，不要只限在機場內。

周永暉說，疫後消費結構改變，因此重新檢測訂定目標，至少超過疫情前，當作努力的目標，2025年以每日平均消費至少195美元（約台幣6339元）當作目標來努力。

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