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下體常濕一片！妹子「愛上1物」惹火媽　過來人驚：不正常

下體,大腿,私密處,陰道,性暗示。（圖／記者李佳蓉攝）

▲原PO分泌物過多，愛上使用護墊，結果遭媽媽強烈反對。（示意圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／劉維榛報導

「沒用護墊，穿了一整天的內褲又濕又黏真的超痛苦！」一名妹子透露，分泌物過多導致內褲濕一片，發現勤換護墊後，不僅乾爽、異味沒了，無奈媽媽認為這樣更容易導致發炎，兩人常為了此事大吵一架。對此，原PO求解問過來人經驗，不少人直呼「你媽觀念很正確，你的話請去看醫生，分泌物一直過多不正常！」

一名女網友在Dcard分享，自己長期受分泌物過多困擾，常常需要去廁所擦拭，因為無法忍受內褲濕濕黏黏的不適感。後來她開始使用護墊，每隔1、2小時更換一次，發現不僅異味消失了，私密處也不再搔癢，讓她感到相當舒適。

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然而原PO苦惱直呼，媽媽卻不准她使用護墊，「說護墊不透氣、悶住會感染，叫我一定只能穿著內褲。」

原PO表示，因為工作關係，根本無法頻繁更換內褲，「分泌物就很常在內褲裡乾了又濕濕了又乾無限循環，穿了一整天超級不舒服。」儘管知道媽媽是為了她好，但不希望再為此爭吵了，原PO於是求問大家是否有類似經驗，或有更好的解決方法。

底下網友熱議，「你媽觀念很正確，你的話請去看醫生，分泌物一直過多不正常」、「我24小時都墊著護墊，從沒感染過，但建議分泌物太多還是先看醫生」、「先試試完全不吃甜的，包括含糖的飲料、吃甜食、不吃油炸食物」、「可以買不含防水層的布護墊，怕內褲髒隨時換，很透氣舒服」、「推薦月亮褲，比護墊透氣很多，選有兩層棉材質的就不太會有濕冷的感覺」。

過來人分享，「我去看過三家婦產科，三家的醫師都建議我不要用護墊，如果分泌物很多、顏色不正常，1.請看醫生 遵醫囑服藥塞塞劑；2.不要用護墊（就算每小時都換一片，護墊的防水層就是會讓私密處悶著，讓你發炎更嚴重）；3.受不了褲底有分泌物濕濕的，可以買多一點免洗內褲帶出門換，之前感染陰道炎，醫師也建議我穿免洗內褲，直到療程結束；4.請多喝水並在23:00前就寢，熬夜會讓身體發炎，分泌物會更多」。

過去一名43歲女性上班族近半年發現每次月經結束後，陰道不定時會流出「不明液體」，量多到會弄溼底褲，所以長時間使用衛生棉和護墊，導致陰道炎上身。

中醫師周宗翰指出，此患者長期久坐辦公室，又屬於肥胖代謝不佳者，平時血糖偏高且控制不佳，都容易導致骨盆腔循環不佳，婦科的抵抗力變差，不僅造成陰道感染，加上外陰部處於高溫濕熱環境，在血糖偏高的刺激之下，婦科免疫力下降，就容易合併感染，引起陰道發炎和水樣白帶。

周宗翰說，「陰道出水」又稱為水樣白帶，包含陰道炎、子宮頸炎、子宮肌瘤等很多婦科疾病，都可能會有陰道出水的症狀，需特別注意的是，如果水樣白帶較多且持續很長時間，建議先諮詢到專科婦產科檢查，先排除是否有子宮頸癌、子宮內膜癌或輸卵管癌的風險。

另一個值得注意的是，該患者有每天喝果汁當早餐的習慣，但這卻是大大NG！周宗翰指出，這患者每天喝果汁容易導致中醫體質學裡所謂的「脾虛濕盛」體質，也就是身體水分代謝調節出現問題，加上患者缺少運動長期久坐，本身也忽略血糖偏高的問題，容易導致盆腔血液循環不佳，因此水性白帶增多，是血液循環不良的預兆。

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