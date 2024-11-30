大學生打工「媽要孩子叫阿姨」　她曝父母1差異！網有感：真的

▲小朋友未必會主動叫人阿姨。（示意圖／取自Pixabay）

網搜小組／曾筠淇報導

年齡對許多人來說，是個不能說的祕密，因此也不太想被叫阿姨、阿伯。近日有網友發文表示，她最近在飲料店打工，想不到就有一些帶著孩子的客人，要小孩叫她阿姨，讓她不禁好奇，為什麼媽媽要這樣教小孩喊呢？貼文曝光後，引發討論。

女網友在Dcard上，以「為啥媽媽都喜歡叫別人阿姨啊」為標題發文，提到她最近在飲料店打工，結果還是大學生的她，卻在短短一個月內，被叫了兩次「阿姨」，而且都是媽媽教的，不是孩子主動叫的。原PO對此感到相當困惑，即便她戴著口罩和帽子，然後素顏上班，但看起來應該也就25、26歲，為什麼這些媽媽們會教小孩這樣喊？

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貼文曝光後，就有網友表示，「因為輩分，孩子叫你姐姐，等於你跟她們小孩同輩，等於她是你媽媽輩，如果她生不起你，她也無法坦然讓孩子稱呼你姐姐」、「生得出那個小孩的年紀都可稱之為阿姨」、「媽媽當然知道以她的年紀不能叫你阿姨，她是用小孩能理解的稱謂在跟小孩說話」、「你對小孩就是阿姨啊，媽媽是在跟小孩講，又不是媽媽自己叫你」。

還有網友回應，「我是媽媽，我一律都叫我小孩叫姐姐或哥哥，除非我看的對方也帶小孩」、「大學那就是阿姨了啊，年紀到了為什麼不能這樣叫？好像還是別人的問題一樣」。此外，也有網友分享，「爸爸都會說叫姐姐，但媽媽都會說阿姨」、「真的，我高中去校外活動當志工，國小學生的媽媽叫她跟阿姨說謝謝，反倒是大學去圖書館當志工，遇到帶小孩的爸爸都說叫姐姐」、「真的！我也一般都跟小孩說叫姐姐，除非當事人有特別要求說喊阿姨」。