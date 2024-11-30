　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

大學生打工「媽要孩子叫阿姨」　她曝父母1差異！網有感：真的

▲▼小孩,喝飲料,女童,女兒。（圖／翻攝自Pixabay）

▲小朋友未必會主動叫人阿姨。（示意圖／取自Pixabay）

網搜小組／曾筠淇報導

年齡對許多人來說，是個不能說的祕密，因此也不太想被叫阿姨、阿伯。近日有網友發文表示，她最近在飲料店打工，想不到就有一些帶著孩子的客人，要小孩叫她阿姨，讓她不禁好奇，為什麼媽媽要這樣教小孩喊呢？貼文曝光後，引發討論。

女網友在Dcard上，以「為啥媽媽都喜歡叫別人阿姨啊」為標題發文，提到她最近在飲料店打工，結果還是大學生的她，卻在短短一個月內，被叫了兩次「阿姨」，而且都是媽媽教的，不是孩子主動叫的。原PO對此感到相當困惑，即便她戴著口罩和帽子，然後素顏上班，但看起來應該也就25、26歲，為什麼這些媽媽們會教小孩這樣喊？

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文曝光後，就有網友表示，「因為輩分，孩子叫你姐姐，等於你跟她們小孩同輩，等於她是你媽媽輩，如果她生不起你，她也無法坦然讓孩子稱呼你姐姐」、「生得出那個小孩的年紀都可稱之為阿姨」、「媽媽當然知道以她的年紀不能叫你阿姨，她是用小孩能理解的稱謂在跟小孩說話」、「你對小孩就是阿姨啊，媽媽是在跟小孩講，又不是媽媽自己叫你」。

還有網友回應，「我是媽媽，我一律都叫我小孩叫姐姐或哥哥，除非我看的對方也帶小孩」、「大學那就是阿姨了啊，年紀到了為什麼不能這樣叫？好像還是別人的問題一樣」。此外，也有網友分享，「爸爸都會說叫姐姐，但媽媽都會說阿姨」、「真的，我高中去校外活動當志工，國小學生的媽媽叫她跟阿姨說謝謝，反倒是大學去圖書館當志工，遇到帶小孩的爸爸都說叫姐姐」、「真的！我也一般都跟小孩說叫姐姐，除非當事人有特別要求說喊阿姨」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
創紀錄！　Chinese Taipei冠軍T「賣破10萬件」
快訊／國1連環撞　2乘客宣告不治
0.2度低溫！武陵農場驚見冰晶美景　遊客嗨翻
林家正傷勢曝光！　「需休養一段時間」
12強冠軍情蒐解密！　「1打者蒐集80打席是基本」
台灣棒球超強「為何籃球弱？」　Cheap挖1數據：比打擊率低

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

創銷售紀錄！官方Chinese Taipei冠軍T超夯「2天賣破10萬件」

食量小！一脫單「餐費支出變多」她喊男友賺到　網戰翻：要感恩

0.2度低溫！武陵農場驚見冰晶美景...楓葉也紅了　遊客嗨翻

大學生打工「媽要孩子叫阿姨」　她曝父母1差異！網有感：真的

噴謝宜容、許銘春辦公室裝潢「摧毀人設」！沈富雄再點名陳菊

不做詐騙和八大「什麼工作能月入10萬？」　他曝1職業薪資超狂

環法自行車賽前進日月潭　2500名車友馳騁全球最美自行車道

104人力銀行「刊中國職缺」挨罰20萬！　抗罰確定敗訴

中捷送終身榮譽卡！陳冠偉嗨：明天就去搭　隊員教練2年免費搭

「木星衝」12／8肉眼可見　流星雨接力登場「每小時150顆爆發」

人資看履歷竟只用8秒？　他指重點：第一眼看這裡

合唱團安可曲唱《台灣尚勇》　熱血爆棚引網讚：看哭正常嗎

張立東接機中華隊被問「來接籃籃？」　陳傑憲一見他「秒送上擁抱」超羨慕！

辰己涼介老婆大跳「台灣尚勇」應援曲　台灣網友朝聖被圈粉了

誰要讓？2車窄巷僵持3mins　保全苦勸網卻歪樓：賴清德？

超幸福！老公開車接下班　兒奶音搶喊：媽媽辛苦了

《異形：羅穆路斯》登Disney+　超狂IP全系列「全面復活」影迷嗨爆

莊昕諺光榮返鄉！澎湖機場爆滿　 啟蒙教練驕傲：抱腿哭變台灣之光

女兒要帶男友回家看爸反應　他瞳孔地震沉默：不方便！

#台北愛樂室內合唱團 安可曲熱血開唱《#台灣尚勇》

創銷售紀錄！官方Chinese Taipei冠軍T超夯「2天賣破10萬件」

食量小！一脫單「餐費支出變多」她喊男友賺到　網戰翻：要感恩

0.2度低溫！武陵農場驚見冰晶美景...楓葉也紅了　遊客嗨翻

大學生打工「媽要孩子叫阿姨」　她曝父母1差異！網有感：真的

噴謝宜容、許銘春辦公室裝潢「摧毀人設」！沈富雄再點名陳菊

不做詐騙和八大「什麼工作能月入10萬？」　他曝1職業薪資超狂

環法自行車賽前進日月潭　2500名車友馳騁全球最美自行車道

104人力銀行「刊中國職缺」挨罰20萬！　抗罰確定敗訴

中捷送終身榮譽卡！陳冠偉嗨：明天就去搭　隊員教練2年免費搭

「木星衝」12／8肉眼可見　流星雨接力登場「每小時150顆爆發」

名嘴稱「募款QRcode」連結木可　民眾黨斥集體弱智散播假訊息

海軍左營軍區車禍女受傷　不想報告長官「沒打119」軍車送醫

創銷售紀錄！官方Chinese Taipei冠軍T超夯「2天賣破10萬件」

中國預告發射火箭！禁止船隻進入　將有殘骸掉落南海

鄭雨盛爆3劈青龍獎憔悴道歉　台下惠利表情有亮點⋯韓網：好感度大升

陰莖被迫「打針」治療！美國男子遭誤診　獲133億破紀錄賠償

食量小！一脫單「餐費支出變多」她喊男友賺到　網戰翻：要感恩

家中燒香拜拜注意！研究驚曝「兒童認知發展」下降1成

快訊／國1嚴重連環追撞！大貨車嚴重變形「2乘客夾困」…搶救不治

條通商圈明年1月首辦微醺散步活動　打造「新台北夜經濟」

高爾夫妹想上車辣度破表 鄉民晃暈：怎麼都看不完

生活熱門新聞

下一波冷氣團更強！　專家提醒：降溫幅度更大

豬閨蜜爆妻「8男5女」多人運動　人夫崩潰

月收入近百萬「卻是體力活」該接手？

洪申翰「台大沒畢業」真實原因曝光！

IG大爆增！林家正「深夜上傳1張圖」急刪更換

女大生吃四物雞進補　隔天出血掛急診

U12台灣小將「上壘打擊前1動作」全讚爆

哈佛研究證實5類食物「抗發炎」

高雄明天大範圍停水14hrs　57萬戶受影響

LINE爆災情！相簿「冒陌生人照」用戶狂+1

LINE超占容量！達人2步驟瘦身「秒增50％空間」

農曆11月生肖運勢搶先看！

什麼工作能月入10萬？　他曝1職業薪資超狂

水星逆行中！　12星座「最新運勢」出爐　

更多熱門

相關新聞

什麼工作能月入10萬？　他曝1職業薪資超狂

什麼工作能月入10萬？　他曝1職業薪資超狂

許多人都嚮往擁有一份錢多事少離家近的工作，近日就有網友好奇拋問，究竟有什麼工作的薪水可以達到10萬元呢？貼文曝光後，有網友認為，若沒有「一技之長」恐怕很難；但其中也有網友分享一些有可能月入10萬的職業。

豬閨蜜爆妻「8男5女」多人運動　人夫崩潰

豬閨蜜爆妻「8男5女」多人運動　人夫崩潰

男友月收入18K「感情該繼續嗎？」　網搖頭

男友月收入18K「感情該繼續嗎？」　網搖頭

月收入近百萬「卻是體力活」該接手？

月收入近百萬「卻是體力活」該接手？

15歲少女疑遭3同事毆打逃超商求救

15歲少女疑遭3同事毆打逃超商求救

關鍵字：

小孩阿姨媽媽大學生打工Dcard

讀者迴響

熱門新聞

北韓女商人遭高射炮「轟成碎片」　嚇壞千人

張奕曾將近1年沒薪水　想帶老婆、小孩回台灣

台南男剛買飲料9分鐘　倒臥超商前亡

天生擁有2陰道　百人斬網美曝：男人不在乎

陳傑憲曝曾與母關係不佳　綺綺助破冰

辜仲諒問日本跟韓國誰強？U12小將笑回4字

下一波冷氣團更強！　專家提醒：降溫幅度更大

陳傑憲「看到張立東接機」秒上前擁抱　私下交情曝

豬閨蜜爆妻「8男5女」多人運動　人夫崩潰

月收入近百萬「卻是體力活」該接手？

即／國1埔鹽重大車禍！貨車2乘客夾困命危

房客偷電失聯　女屋主被追討218萬電費

民眾黨創黨元老遭傳喚！嘆：柯文哲死定了

懷孕女同事遭家暴「老公同情帶回」　人妻點頭！真相炸裂

女囚犯0性行為「離奇懷孕」　獄方查出真相傻眼了

更多

最夯影音

更多

人資看履歷竟只用8秒？　他指重點：第一眼看這裡

合唱團安可曲唱《台灣尚勇》　熱血爆棚引網讚：看哭正常嗎

張立東接機中華隊被問「來接籃籃？」　陳傑憲一見他「秒送上擁抱」超羨慕！

辰己涼介老婆大跳「台灣尚勇」應援曲　台灣網友朝聖被圈粉了

誰要讓？2車窄巷僵持3mins　保全苦勸網卻歪樓：賴清德？

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

一日代銷挑戰！細節滿滿

一日代銷挑戰！細節滿滿

代銷真的這麼辛苦嗎？從鋪床到備資料，全程高跟鞋還不能脫！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面