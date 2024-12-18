抗議選罷法初審無效　民進黨佔內政委員會主席台籲韓國瑜別縱容

▲民進黨佔內政委員會主席台，民進黨要求週一會議議事錄不能通過。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

國民黨內政委員會召委徐欣瑩16日排審選罷法修正草案，也就是所謂的「+1」條款，將罷免通過門檻調整為需比原當選票數多。當時國民黨立委一早搶先占領主席台，並將民進黨立委擋在門外，徐欣瑩僅花3分鐘便宣布初審通過選罷法修正草案。為此，民進黨立委今（18日）佔領內政委員會主席台，抗議上次會議無效、不得確認議事錄，並呼籲立法院長韓國瑜優先召開協商化解爭議。

內政委員會今（18日）本要審查行政院預算，審查前要先確認上次開會議事錄，但民進黨立委在8點半就先搶占主席台，抗議不得確認議事錄，並呼籲立法院長韓國瑜優先召開協商化解爭議。

黨團書記長蔡易餘批，初擬的議事錄錯誤百出，民進黨立委當天都無法開會，今天絕對不會讓議事錄確認。蘇巧慧說，現在一排民進黨委員坐在這裡，很明白告訴社會大眾，不接受現在這份議事錄，沒辦法接受星期一有這樣的會議，無法接受要追認禮拜一的議事程序。

蘇巧慧說，議事錄上沒有民進黨立委，我們是不存在的空氣嗎？太荒謬了，只有國民黨內政委員會自己出席，做出決議讓選罷法出委員會，這是什麼樣的會議程序？完全無法接受。

