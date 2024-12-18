　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

抗議選罷法初審無效　民進黨佔內政委員會主席台籲韓國瑜別縱容

▲▼民進黨佔主席台 抗議 吳思瑤要求週一會議議事錄不能通過 內政委員會 立法院。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨佔內政委員會主席台，民進黨要求週一會議議事錄不能通過。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

國民黨內政委員會召委徐欣瑩16日排審選罷法修正草案，也就是所謂的「+1」條款，將罷免通過門檻調整為需比原當選票數多。當時國民黨立委一早搶先占領主席台，並將民進黨立委擋在門外，徐欣瑩僅花3分鐘便宣布初審通過選罷法修正草案。為此，民進黨立委今（18日）佔領內政委員會主席台，抗議上次會議無效、不得確認議事錄，並呼籲立法院長韓國瑜優先召開協商化解爭議。

內政委員會今（18日）本要審查行政院預算，審查前要先確認上次開會議事錄，但民進黨立委在8點半就先搶占主席台，抗議不得確認議事錄，並呼籲立法院長韓國瑜優先召開協商化解爭議。

黨團書記長蔡易餘批，初擬的議事錄錯誤百出，民進黨立委當天都無法開會，今天絕對不會讓議事錄確認。蘇巧慧說，現在一排民進黨委員坐在這裡，很明白告訴社會大眾，不接受現在這份議事錄，沒辦法接受星期一有這樣的會議，無法接受要追認禮拜一的議事程序。

蘇巧慧說，議事錄上沒有民進黨立委，我們是不存在的空氣嗎？太荒謬了，只有國民黨內政委員會自己出席，做出決議讓選罷法出委員會，這是什麼樣的會議程序？完全無法接受。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
88萬股民揪心！00929配息史上新低　貼息拉至填6成
快訊／馬文君提案砍光20億潛艦預算　顧立雄認將延宕至少2年
王品砸上億元徵才！　明年起薪調幅最高7％
冷空氣明達高峰！　台南以北低溫跌破10度
《陳情令》男星翻車！找小三暴打女友　正宮崩潰住院3年
上日綜帥到爆紅！22歲鮮肉竟是「女廁偷拍狼」…噁心手法曝
「喪屍」開BMW狂逃3km！　撞爛警車

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

馬文君要砍光潛艦預算　軍系藍委：潛艦國造好政策「若產線停很複雜」

快訊／馬文君提案砍光20億潛艦預算　顧立雄認將延宕至少2年

抗議選罷法初審無效　民進黨佔內政委員會主席台籲韓國瑜別縱容

柯文哲屯田計畫股東驚見朱蕙蓉　8張鉅額支票4種金流解析

最新民調！「洪申翰出任新勞長」40.5％民眾認不適當

與高中生對話　副總統：相信民主無代溝期許善用AI

伏地挺身不算霸凌！當事人千字控「手抖繼續辦公」：傷害多深才算

夏立言嘆九二共識被污名化　上海方反問一句「讓我汗顏」

快訊／卓榮泰宣布新人事案　國安會諮委馬永成任政務委員

調升健保點值！　卓榮泰承諾：今年一定調整每點補助至0.9元

Sana裙子沒拉好　女保鑣箭步上台幫整理

向佐痛心「電影摸鼻子」成話題　當向華強兒子「吃麥當勞也被罵」

李洪基x鄭容和〈陣雨〉　兩大主唱飆歌好過癮

#長髮哥 勸戒中捷兇嫌 引用《鋼鍊》等價交換原則

【泰格與雪兒】OMI業配

林照雄臨終「道謝小亮哥」　鳥來嬤淚憶：他是我的恩人

狂搶 #周杰倫 門票！　最大 #黃牛集團 被逮幕後3駭客曝

【泰格與雪兒】男友媽媽的控制欲

羅志祥揭同台蔡依林黑歷史　不敢再脫了：從那一刻封頭！

轎車撞護欄「母昏迷2童狂哭」　台中警救3人超帥背影曝光！

馬文君要砍光潛艦預算　軍系藍委：潛艦國造好政策「若產線停很複雜」

快訊／馬文君提案砍光20億潛艦預算　顧立雄認將延宕至少2年

抗議選罷法初審無效　民進黨佔內政委員會主席台籲韓國瑜別縱容

柯文哲屯田計畫股東驚見朱蕙蓉　8張鉅額支票4種金流解析

最新民調！「洪申翰出任新勞長」40.5％民眾認不適當

與高中生對話　副總統：相信民主無代溝期許善用AI

伏地挺身不算霸凌！當事人千字控「手抖繼續辦公」：傷害多深才算

夏立言嘆九二共識被污名化　上海方反問一句「讓我汗顏」

快訊／卓榮泰宣布新人事案　國安會諮委馬永成任政務委員

調升健保點值！　卓榮泰承諾：今年一定調整每點補助至0.9元

衛福部伏地挺身不算霸凌　呂秋遠10招自保嘆：怎把尊嚴當兒戲？

快訊／桃園工廠清晨竄濃煙　近百警消灌救2小時控制火勢

衛福部認「深蹲」非霸凌　職場霸凌自保10招一次看

馬文君要砍光潛艦預算　軍系藍委：潛艦國造好政策「若產線停很複雜」

對6女童捏胸打臀部！新北安親班副班主任被起訴　檢求處重刑

大谷翔平的更衣室日常：保存每封小球迷來信　暖舉感動球迷

西班牙女徒步環島累趴！恆春警提供休息　再送她暖暖包

新村站著吃烤肉信義ATT店明開幕　2樓烤肉區酒水免費喝

88萬股民揪心！00929配0.05元史上新低　貼息拉至填6成

MLB調查投手受傷率攀升問題：過度追求球速成主因

辣媽體驗男人的「蛋蛋哀傷」　痛到倒地乾嘔差點噴出屎來

政治熱門新聞

洪申翰出任新勞長　40.5％民眾認不適當

許銘春演唱會慘了　審計長查就安基金「5千萬不符用途」：將如額追回

伏地挺身不算霸凌！王婉諭怒公開當事人信件

快訊／卓榮泰宣布新人事案　國安會諮委馬永成任政務委員

快訊／馬文君提案砍光20億潛艦預算　顧立雄認將延宕至少2年

空軍飛官遭俘21年拒投降　7位上將今到場參加公祭

副總統：相信民主無代溝期許善用AI

柯文哲屯田計畫圖海撈20億！股東驚見朱蕙蓉

夏立言嘆九二共識被污名化　上海方反問一句「讓我汗顏」

桃園「上億大違建」　超離譜狀況曝

快訊／考委人事案蓋錯票！　黃珊珊急道歉、黃國昌面色凝重

調升健保點值！　卓榮泰承諾：今年一定調整每點補助至0.9元

人事總處主管嗆喪假同仁「快燒一燒」　霸凌成案將遭懲處

分析／中共曾用一樣戰法打國民黨！餓死30萬人　假裝沒軍演很可怕

更多熱門

相關新聞

明年元旦新制：滿10歲可自動通關

明年元旦新制：滿10歲可自動通關

內政部今天公布2項民國114年元旦新制，包括114年及115年租金補貼戶數提升至75萬戶。另外，放寬滿10歲、身高120公分的有戶籍國民申請使用自動查驗通關系統，估40萬人次受惠。

藍營封門1分鐘「強上選罷法」　綠：國民黨是宣告立法院關門

藍營封門1分鐘「強上選罷法」　綠：國民黨是宣告立法院關門

轟朝野為選罷法「反民主內鬥」　林濁水：不妨提憲法審判

轟朝野為選罷法「反民主內鬥」　林濁水：不妨提憲法審判

罵畜生引沈伯洋不滿　傅諷：對號入座？

罵畜生引沈伯洋不滿　傅諷：對號入座？

遭綠批言而無信　傅：柯建銘約束力式微？

遭綠批言而無信　傅：柯建銘約束力式微？

關鍵字：

內政部選罷法徐欣瑩罷免

讀者迴響

熱門新聞

六月與李易恩愛消毒婚變　遭爆曖昧色聊小20歲滑雪教練

六月被爆暈船「188cm鮮肉奶狗」近3年　男方有女友雙劈

六月「發現李易外遇」還查到親密照

連續姦殺犯大赦後出家　76歲再性侵弱女

中捷兇嫌就寢時間連吞16顆電池　室友也沒發現

翻車了！ETF「00637L」驚爆3229萬違約交割

快訊／10級強風要來了　越晚越冷最低溫時間曝

網美直播完身亡！友人爆：拒絕乾爹遭殺害

人妻幫洗澡！神手一掏「摸出睪丸癌」　老公確診卻笑了

「男保母」曖昧六月手法曝　遭PO網公審慣性劈腿

好市多賣SK-II　專櫃價差1倍網曝原因

你家在斷層帶上？經濟部公告3條斷層帶的範圍

父親被騙70萬　兒子一人扮3角「通通騙回來」

雪碧驚傳「私密片」外流！　還原過程自嘲：出名到國外了

獨／「請幫助我完成學業」建中畢業生1天募得74萬　留德夢不中斷

更多

最夯影音

更多

Sana裙子沒拉好　女保鑣箭步上台幫整理

向佐痛心「電影摸鼻子」成話題　當向華強兒子「吃麥當勞也被罵」

李洪基x鄭容和〈陣雨〉　兩大主唱飆歌好過癮

#長髮哥 勸戒中捷兇嫌 引用《鋼鍊》等價交換原則

【泰格與雪兒】OMI業配

熱門快報

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面