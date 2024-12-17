偵辦台版柬埔寨案　北檢主任檢察官曾揚嶺獲「傑出貢獻獎」

▲北檢主任檢察官曾揚嶺獲113年公務人員傑出貢獻獎，同為主任檢察官的妻子林彥均。（圖／北檢提供）

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署主任檢察官曾揚嶺，因偵辦台版柬埔寨3死命案，還曾破獲國內首件王牌交易所垃圾幣詐騙案，獲選為年度公務人員傑出貢獻獎，17日接受總統頒獎表揚，同樣是主任檢察官被稱為北檢「學姊」的妻子林彥均也到場觀禮，舉著「愛你唷」手板放閃。

曾揚嶺是司法官47期結業，在檢察官時期就參與過太電前董事長侵占公款案、白狼之子張瑋等統促黨成員所涉台大濺血案，也曾公訴蒞庭101公司前董事長掏空案，派任主任檢察官後，先是在士林地檢署與檢察官江玟萱，共同台北柬埔寨案，揭發首宗詐團拘禁凌虐被害人致死案，起訴偵辦「S姐」傅榆藺、「茶董」陳樺韋等人。

▲北檢檢察長王俊力(右4)陪同主任檢察官曾揚嶺到頒獎現場。（圖／北檢提供）

調任台北地檢署後，曾揚嶺再與檢察官陳玟瑾聯手，偵辦國內首件虛擬垃圾弊詐欺案，起訴ACE王牌交易所負責人潘奕彰等成員，以及賤業法律事務所名律師王晨桓勾結詐團洗錢案，另外也偵辦過跨國運毒、重大兒少性侵等重大刑事案件，並推動犯罪防治及司法保護業務，精進打擊犯罪方法，曾民生犯罪情資研析小組聯繫平台窗口，也是2023年反賄選海報代言人。