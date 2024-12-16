桃機國際美食嘉年華開跑　打卡享優惠、耶誕跨年加送伴手禮

▲桃園國際機場美食嘉年華今日登場，持續到明年2月14日。（圖／桃機公司提供）

記者蔡亞樺／台北報導

為回饋旅客，桃園機場公司即日起至明年2月14日推出2024桃園國際機場美食嘉年華「桃機好FOOD有五星美食探險去」活動，旅客凡在桃機餐廳消費時，出示餐廳Google Map打卡畫面，享有專屬優惠，聖誕、跨年期間（12月17日至明年1月1日），在機場餐廳消費套餐組合，可獲得一份伴手禮，數量有限。

桃機公司今舉辦「桃機好FOOD有 五星美食探險去」記者會，10家餐飲業者現場擺設攤位展示餐點展示及提供試吃，並邀請型男大主廚的陳昆煌分享私藏的機場一日三餐，還有廚師亂打秀開場表演，桃機公司總經理范孝倫穿上廚師圍裙化身廚師，介紹機場特色美食。

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▲桃園機場公司舉辦「桃機好FOOD有 五星美食探險去」記者會，宣告國際美食嘉年華開跑。（圖／桃機公司提供）

范孝倫指出，桃園機場旅運量持續成長，今年1至11月客運量4090萬餘人次，約為最高峰2019年同期的92%，因應旅客需求及接軌國際，桃機持續升級機場餐飲及購物體驗。

他表示，數位化的時代，民眾習慣透過網路搜尋各地美食，此次推出美食嘉年華活動，結合國際通用的Google Map設計回饋優惠，旅客於點餐時向服務人員出示餐廳Google Map互動畫面，即可獲得機場專屬優惠，讓更多民眾了解桃機多元「食」力。

▲廚師亂打秀開場表演，炒熱現場氣氛。（圖／桃機公司提供）

桃機客運量上揚，轉機旅客成長，機場公司指出，繼冠軍咖啡及米其林推薦小吃進駐後，今年新引進500碗人氣店家「吳姳麵館」，並增設智能熱食自動販賣機全時段供應，及導入自助點餐機節省排隊時間，提供中西日韓南洋等多元餐飲選項滿足旅客味蕾。

桃機公司表示，同時升級旅客服務，包括免費淋浴間、按摩椅、親子遊憩區、綠能智慧廁所及多功能哺集乳室，滿足不同族群旅客需求。未來將持續以旅客為中心，打造舒適、高效及便捷的機場體驗。