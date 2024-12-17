　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

狼教練性侵小球員！家長心碎現身　痛訴校方：為何不保護我的孩子

▲江和樹,蔣偉民。（圖／記者游瓊華攝）

▲江和樹爆出台中有棒球教練涉嫌性侵小球員，受害人數多達25人，家長心碎現身。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華、陳韻如／台中報導

台中市某國小知名棒球隊教練遭民代爆料涉嫌性侵學童，受害人數多達25人，直到近期有孩子告知家長，全案才因此曝光。離譜的是，這名教練過去就已有前科，但校方卻仍聘用任教，明顯失職。而今有兩名家長心碎現身，痛訴該教練的惡行，甚至崩潰哭訴，「學校為什麼不保護我的小孩？」

台中市議員江和樹今召開記者會，爆料台中市某國小的棒球教練把自家小球員當後宮伸狼爪，除了撫摸孩子生殖器外，還逼迫孩子為其口交等，甚至還涉嫌錄影，若孩子不就範，就不讓孩子上場打球，不僅如此，他還拿影片威脅已畢業的學生返校，粗估受害人數多達25人，行徑相當惡劣。而今記者會現場也有2名家長心碎現身，痛訴該教練的惡行。

一名家長表示，上週接獲台中市偵查隊通知，要家長到偵查隊及婦幼隊看畫面，確認畫面中的人是否為自己的孩子。家長表示，從畫面的角度可以確認，當時教練是將手機或相機放置在架子裡面，偷拍下自己對著小球員口交的畫面，「小朋友當時才小學四年級」。

家長崩潰表示，不理解為什麼會發生這種事，學校為什麼會聘請有前科的人來當教練，「我沒有辦法接受！」家長也堅決要對教練提告。

另名家長則痛哭的說，當她接到通知準備前往偵查隊時，孩子還不願讓她進到偵查室，她只有看到畫面一秒，「所以當我知道我的孩子也是身陷其中的時候，我真的很難過」。

該家長自責的表示，自己把孩子送到學校，但學校單位卻不能保護孩子，她認為這並不是在安親班，而是在校園環境中，「為什麼不保護我的孩子，那我們還能送到哪裡？」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
獨／藍鈞天鐵了心離婚！　陳羽柔現身法院
敘利亞發現10萬屍亂葬崗！　推土機壓扁填坑
洪淨吞16顆電池　媽媽一聽當場淚崩
教練性侵小球員　家長看畫面心碎了
籃籃揭林襄私下為人！徐乃麟看「搶Vicky位風波」說話了
獨／「請幫助我完成學業」建中畢業生1天募得74萬
知名音樂人楊立德驟逝　享壽73歲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／《一把青》藍鈞天鐵了心離婚！聘「名人御用律師」打官司

中捷兇嫌吞16顆電池　隔日喊不舒服送醫夾出...母聽庭當場淚崩

狂搶周杰倫門票！最大黃牛集團幕後3駭客曝　連12強也不放過

狼教練性侵小球員！家長心碎現身　痛訴校方：為何不保護我的孩子

2男2女夜闖火災廢墟道歉了！屋主籲「別再來探險」：避免發生危險

為了閃左轉車！台南小貨車撞進薑母鴨名店　2駕駛受傷

快訊／高雄男修大貨車…舉斗突下墜！他遭重壓夾擊慘死

債務談判起衝突　越南移工持刀刺傷同鄉！躲宿舍落網了

長髮哥穿《咒術迴戰》外套出庭　引《鋼鍊》名句勸中捷兇嫌

中捷隨機砍人兇嫌稱遭霸凌　長髮哥：不該成為傷害別人的藉口

同事拖地撞倒整櫃螺絲 同事笑：撿不完了

坤達.楊祐寧合唱〈放手〉 柯佳嬿PO影片：喝多少？#星光雲reels

【地表最強戰車】M1A2T首批抵台！深夜運送畫面曝

M1A2T來了！台灣戰車戰力終於從80年代跨進21世紀

鰩魚在籃子裡用鼻孔偷瞄人　慌張表情引網笑：求生欲超強

嘉明湖山屋下雪了！ 山友嗨喊：越來越大囉

轎車路口加速險撞斑馬線行人　網見他急跳開：還好反應快

「八大指南針」揭富二代痴迷酒店妹　砸300萬天天框僅牽手

【新郎跳得更騷】結婚典禮進場新郎與新娘尬舞嗨爆！

陳華「伴奏突消失」 臨危不亂秀清唱實力#星光雲reels

獨／《一把青》藍鈞天鐵了心離婚！聘「名人御用律師」打官司

中捷兇嫌吞16顆電池　隔日喊不舒服送醫夾出...母聽庭當場淚崩

狂搶周杰倫門票！最大黃牛集團幕後3駭客曝　連12強也不放過

狼教練性侵小球員！家長心碎現身　痛訴校方：為何不保護我的孩子

2男2女夜闖火災廢墟道歉了！屋主籲「別再來探險」：避免發生危險

為了閃左轉車！台南小貨車撞進薑母鴨名店　2駕駛受傷

快訊／高雄男修大貨車…舉斗突下墜！他遭重壓夾擊慘死

債務談判起衝突　越南移工持刀刺傷同鄉！躲宿舍落網了

長髮哥穿《咒術迴戰》外套出庭　引《鋼鍊》名句勸中捷兇嫌

中捷隨機砍人兇嫌稱遭霸凌　長髮哥：不該成為傷害別人的藉口

黃珊珊考試院人事案投錯票！　游淑慧轟：故意還是過失心知肚明

聖誕節慎防禮物詐騙　南投信義警分局長提醒「包裹勿亂領」

獨／《一把青》藍鈞天鐵了心離婚！聘「名人御用律師」打官司

朱俐靜癌逝2年「社群更新貼文」　迎43歲冥誕萬人湧入紀念

婦闖阿里山鐵軌「忘我拍照遭撞」登國外媒體！讚台灣「開罰正確」

徐若熙要打經典賽資格賽！葉總明年1月率野手赴美訓練

全台200萬人有氣喘！醫示警「3大常見症狀」：很多疏於診斷

持槍到校「自習室開火」！射殺老師同學2死6傷　美15歲少女身分曝

韓兵務廳宣布調查！　WINNER宋旻浩遭控當兵出勤造假

敘利亞發現亂葬崗！至少堆埋10萬屍　被折磨死後用推土機壓扁填坑

萌娃拿遙控器學大人講電話　奶音+超溜台語療癒力十足！

社會熱門新聞

即／中捷隨機砍人案兇嫌曝「吞16顆電池」輕生

即／台中國小棒球教練疑性侵25人還拍片！欲輕生被攔阻

柯文哲爆「屯田計畫」想再撈20億　四大罪將起訴

即／國小棒球教練性侵25球員　盧秀燕震怒說話了

少女吸喪屍煙彈秒昏迷遭2男性侵！

獨／「深海閻王」遭斷腳筋成淫狼　再爆性侵14歲少女

性侵25男童遭解聘　狼教練開車入山欲輕生

柯文哲要出獄得靠她　想輕判剩一條路

柯文哲不法金額逾8000萬　一張看懂4大罪狀

台中狼教練「疑性侵25球員」拍片！　18年前前科曝光

FANS 17驚爆逼少女拍片！小哥哥艾理20萬交保

離隊小球員校門口等母接送　遭狼教練摸下體

黑熊學被抹黑「用淘寶貨」喊告！檢方不起訴

岳母討200萬以錢換人　女婿空等23年

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

即／中捷隨機砍人案兇嫌曝「吞16顆電池」輕生

女作家認了曾做援交！悲苦經歷惹淚

百萬YTR代言內衣「隱瞞曾隆乳」遭提告

即／台中國小棒球教練疑性侵25人還拍片！欲輕生被攔阻

蝦皮「1服務」無預警結束！大票用戶哀號：小確幸沒了

統神「130→99KG」瘦臉曝光！　帥到驚呆批踢踢

台北馬拉松「長腿姐姐」被直播15分鐘　身分起底大有來頭

空軍飛官遭俘21年拒投降　7位上將今到場參加公祭

小S愛女Lily曬雅思成績單！真實程度曝

快訊／考委人事案蓋錯票！　黃珊珊急道歉、黃國昌面色凝重

柯文哲爆「屯田計畫」想再撈20億　四大罪將起訴

即／國小棒球教練性侵25球員　盧秀燕震怒說話了

陳華「億萬千金身世」被起底！家產卻一夕蒸發

少女吸喪屍煙彈秒昏迷遭2男性侵！

最會冷戰星座！TOP 1是人間冰窖

更多

最夯影音

更多

同事拖地撞倒整櫃螺絲 同事笑：撿不完了

坤達.楊祐寧合唱〈放手〉 柯佳嬿PO影片：喝多少？#星光雲reels

【地表最強戰車】M1A2T首批抵台！深夜運送畫面曝

M1A2T來了！台灣戰車戰力終於從80年代跨進21世紀

鰩魚在籃子裡用鼻孔偷瞄人　慌張表情引網笑：求生欲超強

熱門快報

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面