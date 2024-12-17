狼教練性侵小球員！家長心碎現身　痛訴校方：為何不保護我的孩子

▲江和樹爆出台中有棒球教練涉嫌性侵小球員，受害人數多達25人，家長心碎現身。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華、陳韻如／台中報導

台中市某國小知名棒球隊教練遭民代爆料涉嫌性侵學童，受害人數多達25人，直到近期有孩子告知家長，全案才因此曝光。離譜的是，這名教練過去就已有前科，但校方卻仍聘用任教，明顯失職。而今有兩名家長心碎現身，痛訴該教練的惡行，甚至崩潰哭訴，「學校為什麼不保護我的小孩？」

台中市議員江和樹今召開記者會，爆料台中市某國小的棒球教練把自家小球員當後宮伸狼爪，除了撫摸孩子生殖器外，還逼迫孩子為其口交等，甚至還涉嫌錄影，若孩子不就範，就不讓孩子上場打球，不僅如此，他還拿影片威脅已畢業的學生返校，粗估受害人數多達25人，行徑相當惡劣。而今記者會現場也有2名家長心碎現身，痛訴該教練的惡行。

一名家長表示，上週接獲台中市偵查隊通知，要家長到偵查隊及婦幼隊看畫面，確認畫面中的人是否為自己的孩子。家長表示，從畫面的角度可以確認，當時教練是將手機或相機放置在架子裡面，偷拍下自己對著小球員口交的畫面，「小朋友當時才小學四年級」。

家長崩潰表示，不理解為什麼會發生這種事，學校為什麼會聘請有前科的人來當教練，「我沒有辦法接受！」家長也堅決要對教練提告。

另名家長則痛哭的說，當她接到通知準備前往偵查隊時，孩子還不願讓她進到偵查室，她只有看到畫面一秒，「所以當我知道我的孩子也是身陷其中的時候，我真的很難過」。

該家長自責的表示，自己把孩子送到學校，但學校單位卻不能保護孩子，她認為這並不是在安親班，而是在校園環境中，「為什麼不保護我的孩子，那我們還能送到哪裡？」