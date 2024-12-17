台中狼教練疑性侵25球員拍片！18年前前科曝光　鄰居小弟弟也受害

▲台中驚爆有性侵前科教練竟受聘帶領知名國小球隊長達6年，對約25名球員伸出狼爪。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華、戴若涵／台中報導

台中市議員江和樹17日爆料，某知名國小棒球隊教練竟朝自家小球員伸出狼爪，除了撫摸孩子的生殖器之外，還逼迫學生為其口交並錄下影片，藉影片逼迫畢業球員返校，目前已知約有25名球員受害，惡劣行徑令人髮指。而這名教練18年前就曾對當時就讀國小三年級的鄰居小弟弟伸出狼爪，並在2012年遭判刑，但最後獲緩刑5年。

判決內容指出，這名教練2006年間見到當時9歲鄰居小弟弟A在客廳打電動，突然從後方熊抱A的身體，並將手伸進A的褲子內撫摸對方下體，他見A拉手抗拒，竟仍繼續強摸下體約2分鐘，又將A抱到房間床上，撫摸A的下體約5分鐘。

這名教練2012年2月間，邀請12歲的鄰居小弟弟B到他家參加慶生活動，結束後邀請B留宿他家，不料，他卻在凌晨4、5時許，趁著B半夢半醒時，伸手撫摸對方下體，見到B轉身抗拒，還將腳跨上、架住B的身體，用手繼續撫摸B的下體，並用自己的下體磨蹭B的大腿。

事後B向學校老師吐露自己遭猥褻一事，B的母親得知後要求該名教練道歉、寫悔過書，校方則是報警處理。而該名教練在接受檢方訊問時，自首2006年間曾對另名鄰居小弟弟A上下其手。

南投地方法院依照2個對未滿14歲男子犯強制猥褻罪將他判刑9月、1年6月，應執行有期徒刑2年，但考量他已與被害人、被孩人母親達成和解，態度良好、可見悔意，是因一時沒有妥善控制情慾才會犯罪，經歷過偵、審程序的教訓過後，應該知道警惕，而沒有再犯之虞，給予緩刑5年，緩刑期間付保護管束。