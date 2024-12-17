　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

游盈隆曝民調：台灣公民僅1成挺民進黨「戒嚴文」

台灣民意基金會游盈隆教授設計並分析此次南韓戒嚴時民進黨態度之問卷。（翻攝自游盈隆臉書）

▲台灣民意基金會游盈隆教授設計並分析此次南韓戒嚴時民進黨態度之問卷。（圖／翻攝自游盈隆臉書）

圖文／鏡週刊

台灣民意基金會今（17日）發布最新民調，顯示在20歲以上的台灣成年人中，僅有不到10%的受訪者認為民進黨立院黨團在應對南韓宣布戒嚴的行動是正確的，約64%的人認為其做法錯誤，另有27%的人表示沒意見或不清楚。這反映出近2/3的台灣成年人對民進黨立院黨團的第一時間反應表示不滿。

南韓總統尹錫悅3日深夜11點宣布戒嚴後，民進黨立院黨團在午夜迅速於Threads上發佈了一則不到150字的短文，文中直言台灣與南韓都面臨國會被外國勢力操控的情況。

儘管這則貼文在短時間內被刪除，但早已引發網友大量負面反應，隔日（4日）便有在野黨猛烈抨擊，國內外媒體紛紛報導，形成一場政治風暴。

據台灣民意基金會的民調結果顯示，絕大多數民進黨支持者（52%）認為民進黨立院黨團的做法錯誤，僅有18%的人認為做對了。

在野黨支持者中，更有超過80%的人認為民進黨立院黨團處理不當，中性選民中亦有58%表示不滿。此外，不分性別、年齡、教育程度、省籍族群及職業背景，來自全台16縣市的受訪者大多一致認為民進黨立院黨團的應對方式有誤，顯示該行動在各個族群中均缺乏支持。

南韓戒嚴事件引發了政治風暴，大多數台灣公民也對於民進黨團的作法有很大的反彈聲浪。（台灣民意基金會提供）

▲南韓戒嚴事件引發了政治風暴，大多數台灣公民也對於民進黨團的作法有很大的反彈聲浪。（圖／台灣民意基金會提供）

這次民調結果傳達了一個明確的信息，即民進黨立院黨團在處理南韓戒嚴事件上的做法並未獲得台灣主流民意的認可。台灣民意基金會指出，這反映出民進黨立院黨團在危機應對及溝通策略上存在重大缺失，可能對其政治形象造成長期影響。

而此次調查由台灣民意基金會的游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫及研究分析，並委託山水民意研究公司進行抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。

調查於12月9日至11日進行，涵蓋全國20歲以上成年人，共收到1,083份有效樣本。抽樣方法採用市話與手機並用的雙底冊抽樣，並依照內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度的加權處理，以確保結果的代表性。

對於此民調結果，民進黨立院黨團在處理南韓戒嚴事件上的應對方式造成大多數台灣公民的反彈聲浪，民進黨立院黨團需重新評估其危機管理及公眾溝通策略，以重建民眾信任，避免未來類似事件引發更大的政治風波。


更多鏡週刊報導
【韓短命戒嚴】北韓隔2天才報導南韓國會彈劾案　嗆尹錫悅是「叛亂頭目」
【韓短命戒嚴】韓執政黨魁韓東勳請辭　堅稱支持彈劾尹錫悅不後悔
【韓短命戒嚴】尹錫悅遭彈劾通過後首發聲　絕不放棄！將為國奉獻到最後一刻

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
《紅白》首波超狂卡司　名單曝光！
快訊／多名立委蓋錯！　投票結果出爐
家中搜出3000萬！Fans17和爆料公社「同一夥人」
快訊／不只黃珊珊！3藍委也蓋錯、1藍委缺席
柯文哲遭爆「屯田計畫」要募20億　律師：還好檢廉阻止小草被吸
快訊／盧秀燕震怒！下令追查全市有前科的教職員工
台中棒球教練涉性侵25球員！18年前前科曝光
FANS 17超級分潤「91拆帳」　狂吸少女私密片
LIVE／少棒隊淪後宮！狼教練涉性侵25人還拍片　黃珊珊蓋錯

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

台大醫性騷找「總統府高層」施壓　藍黨團爆該人是賴清德親信

駐聖保羅僑務秘書不當追求、強抱下屬　監院全票通過彈劾

快訊／考試院人事同意權投票出爐　藍白共識下刷掉柯麗鈴1人

快訊／不只黃珊珊！3藍委也蓋錯、1藍委缺席　考委人事案還有懸念

黃瀞瑩等人遭傳喚！　民眾黨：噤聲發言體系是想製造寒蟬效應？

柯文哲遭爆「屯田計畫」要募20億　律師：還好檢廉阻止小草被吸金

週刊爆「柯文哲20億屯田計畫」　吳靜怡：看來不只要關20年嘍

游盈隆曝民調：台灣公民僅1成挺民進黨「戒嚴文」

留伏筆！透過上海「幫圓仔找老公」？　蔣萬安：一步步進行各項合作

秘書處長遭控霸凌還不倫　行政院回應：展開調查中

同事拖地撞倒整櫃螺絲 同事笑：撿不完了

坤達.楊祐寧合唱〈放手〉 柯佳嬿PO影片：喝多少？#星光雲reels

【地表最強戰車】M1A2T首批抵台！深夜運送畫面曝

【新郎跳得更騷】結婚典禮進場新郎與新娘尬舞嗨爆！

陳華「伴奏突消失」 臨危不亂秀清唱實力#星光雲reels

嘉明湖山屋下雪了！ 山友嗨喊：越來越大囉

【沉默挑戰變出櫃挑戰】男店員街頭挑戰禁言60秒 整人的卻反被同事嚇爛XD

【道地台灣味應援】嗩吶版《台灣尚勇》超魔性旋律聽了熱血沸騰！

【開箱長輩冰箱】一打開全部塞滿滿　還翻出過期11年的骨董食物

【就叫你走開！】「嗨嗨鵝鵝～」下一秒鵝群暴衝他嚇得緊急撤離

台大醫性騷找「總統府高層」施壓　藍黨團爆該人是賴清德親信

駐聖保羅僑務秘書不當追求、強抱下屬　監院全票通過彈劾

快訊／考試院人事同意權投票出爐　藍白共識下刷掉柯麗鈴1人

快訊／不只黃珊珊！3藍委也蓋錯、1藍委缺席　考委人事案還有懸念

黃瀞瑩等人遭傳喚！　民眾黨：噤聲發言體系是想製造寒蟬效應？

柯文哲遭爆「屯田計畫」要募20億　律師：還好檢廉阻止小草被吸金

週刊爆「柯文哲20億屯田計畫」　吳靜怡：看來不只要關20年嘍

游盈隆曝民調：台灣公民僅1成挺民進黨「戒嚴文」

留伏筆！透過上海「幫圓仔找老公」？　蔣萬安：一步步進行各項合作

秘書處長遭控霸凌還不倫　行政院回應：展開調查中

7-11耶誕節咖啡買10送5！隱藏優惠「買1送1」　門市任2杯79折

台大醫性騷找「總統府高層」施壓　藍黨團爆該人是賴清德親信

懷舊男入手神車三陽Dio！豪撒1萬8改裝超炫排氣管　上路秒被罰

高顏值磁吸式行動電源盤點　歲末出遊輕鬆續航不斷電

外籍男偷拍正妹同事洗澡　被同事抓包急落跑！判決出爐

台韓股市值差1兆美元　老謝拋4關鍵見證「台積電勝三星」

駐聖保羅僑務秘書不當追求、強抱下屬　監院全票通過彈劾

快訊／攻城獅公布重量級新任總教練　約旦男籃主帥威森加盟

快訊／考試院人事同意權投票出爐　藍白共識下刷掉柯麗鈴1人

對雙子放手不理反而愛報備？　讓12星座另一半主動報備攻心祕笈

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：皮在癢484

政治熱門新聞

空軍飛官遭俘21年拒投降　7位上將今到場參加公祭

快訊／考委人事案蓋錯票！　黃珊珊急道歉、黃國昌面色凝重

快訊／考委人事同意權出插曲　黃珊珊蓋錯票「急問韓國瑜怎麼辦」

行政院處長傳婚外情女下屬　「官職三級跳」

快訊／考委人事同意權投票出爐　藍白共識下刷掉柯麗鈴1人

快訊／不只黃珊珊！3藍委也蓋錯、1藍委缺席　考委人事案還有懸念

台灣民意民調／最新政黨支持度出爐　綠36%、藍22%、白「保十」

柯文哲遭爆「屯田計畫」要募20億　律師：還好檢廉阻止小草被吸金

考試院人事案今表決　民眾黨表態：將對「2位」投不同意票

日前潛艦司令「海鯤略優日本潛艦」　美國有「顧慮」沒給最新技術

台灣民意民調／賴清德滿意度「奇蹟式回溫」過半　支持者回流166萬

龔正送蔣萬安捲紙畫　5動物藏巧思

柯文哲被爆「屯田計畫」欲撈20億　黃國昌轟媒體：配合北檢潑髒水

桃園「上億大違建」　超離譜狀況曝

更多熱門

相關新聞

連恩墜樓之謎　新增目擊者說法

連恩墜樓之謎　新增目擊者說法

當團員「一世代」連恩（Liam Payne）在阿根廷飯店陽台意外跌落身亡，消息傳出震撼各界，儘管已經於英國時間11月20日舉辦了喪禮，但是他的意外死亡真相究竟為何，還需要當局的調查。現在傳出了兩位目擊者的說詞，讓他的死亡謎團漸漸得以揭露。

台灣民意民調／最新政黨支持度出爐　綠36%、藍22%、白「保十」

台灣民意民調／最新政黨支持度出爐　綠36%、藍22%、白「保十」

台灣民意民調／賴清德滿意度「奇蹟式回溫」過半　支持者回流166萬

台灣民意民調／賴清德滿意度「奇蹟式回溫」過半　支持者回流166萬

陳華「億萬千金身世」被起底！家產卻一夕蒸發

陳華「億萬千金身世」被起底！家產卻一夕蒸發

柯文哲「黨營事業」藍圖曝光　割小草韭菜還不夠

柯文哲「黨營事業」藍圖曝光　割小草韭菜還不夠

關鍵字：

鏡週刊戒嚴文台灣民意基金會民調

讀者迴響

熱門新聞

女作家認了曾做援交！悲苦經歷惹淚

台北馬拉松「長腿姐姐」被直播15分鐘　身分起底大有來頭

空軍飛官遭俘21年拒投降　7位上將今到場參加公祭

即／台中國小棒球教練疑性侵25人還拍片！欲輕生被攔阻

百萬YTR代言內衣「隱瞞曾隆乳」遭提告

小S愛女Lily曬雅思成績單！真實程度曝

蝦皮「1服務」無預警結束！大票用戶哀號：小確幸沒了

柯文哲爆「屯田計畫」想再撈20億　四大罪將起訴

快訊／考委人事案蓋錯票！　黃珊珊急道歉、黃國昌面色凝重

少女吸喪屍煙彈秒昏迷遭2男性侵！

陳華「億萬千金身世」被起底！家產卻一夕蒸發

即／5縣市低溫特報！急凍跌破10度

獨／「深海閻王」遭斷腳筋成淫狼　再爆性侵14歲少女

最會冷戰星座！TOP 1是人間冰窖

統神「130→99KG」瘦臉曝光！　帥到驚呆批踢踢

更多

最夯影音

更多

同事拖地撞倒整櫃螺絲 同事笑：撿不完了

坤達.楊祐寧合唱〈放手〉 柯佳嬿PO影片：喝多少？#星光雲reels

【地表最強戰車】M1A2T首批抵台！深夜運送畫面曝

【新郎跳得更騷】結婚典禮進場新郎與新娘尬舞嗨爆！

陳華「伴奏突消失」 臨危不亂秀清唱實力#星光雲reels

熱門快報

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面