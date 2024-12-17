游盈隆曝民調：台灣公民僅1成挺民進黨「戒嚴文」

▲台灣民意基金會游盈隆教授設計並分析此次南韓戒嚴時民進黨態度之問卷。（圖／翻攝自游盈隆臉書）

圖文／鏡週刊

台灣民意基金會今（17日）發布最新民調，顯示在20歲以上的台灣成年人中，僅有不到10%的受訪者認為民進黨立院黨團在應對南韓宣布戒嚴的行動是正確的，約64%的人認為其做法錯誤，另有27%的人表示沒意見或不清楚。這反映出近2/3的台灣成年人對民進黨立院黨團的第一時間反應表示不滿。

南韓總統尹錫悅3日深夜11點宣布戒嚴後，民進黨立院黨團在午夜迅速於Threads上發佈了一則不到150字的短文，文中直言台灣與南韓都面臨國會被外國勢力操控的情況。

儘管這則貼文在短時間內被刪除，但早已引發網友大量負面反應，隔日（4日）便有在野黨猛烈抨擊，國內外媒體紛紛報導，形成一場政治風暴。

據台灣民意基金會的民調結果顯示，絕大多數民進黨支持者（52%）認為民進黨立院黨團的做法錯誤，僅有18%的人認為做對了。

在野黨支持者中，更有超過80%的人認為民進黨立院黨團處理不當，中性選民中亦有58%表示不滿。此外，不分性別、年齡、教育程度、省籍族群及職業背景，來自全台16縣市的受訪者大多一致認為民進黨立院黨團的應對方式有誤，顯示該行動在各個族群中均缺乏支持。

▲南韓戒嚴事件引發了政治風暴，大多數台灣公民也對於民進黨團的作法有很大的反彈聲浪。（圖／台灣民意基金會提供）

這次民調結果傳達了一個明確的信息，即民進黨立院黨團在處理南韓戒嚴事件上的做法並未獲得台灣主流民意的認可。台灣民意基金會指出，這反映出民進黨立院黨團在危機應對及溝通策略上存在重大缺失，可能對其政治形象造成長期影響。

而此次調查由台灣民意基金會的游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫及研究分析，並委託山水民意研究公司進行抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。

調查於12月9日至11日進行，涵蓋全國20歲以上成年人，共收到1,083份有效樣本。抽樣方法採用市話與手機並用的雙底冊抽樣，並依照內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度的加權處理，以確保結果的代表性。

對於此民調結果，民進黨立院黨團在處理南韓戒嚴事件上的應對方式造成大多數台灣公民的反彈聲浪，民進黨立院黨團需重新評估其危機管理及公眾溝通策略，以重建民眾信任，避免未來類似事件引發更大的政治風波。



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