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柯文哲「黨營事業」藍圖曝光　割小草韭菜還不夠

眾望基金會與木可公司等8大金庫被捲入與不法金流有關。（翻攝眾望基金會官網）

▲眾望基金會與木可公司等8大金庫被捲入與不法金流有關。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

民眾黨主席柯文哲所涉弊案下週偵結，台北地檢署將先針對京華城及侵占政治獻金2案起訴，起訴書揭露柯利用政商關係撈錢的傲慢醜態，涉圖利、違背職務收賄、公益侵占及背信等4大罪，全案偵辦過程，柯文哲的黨營事業布局也一一曝光，其中金額最大的是高達20億元目標的「屯田計畫」。

檢廉偵辦本案進入收尾階段，柯昔日幕僚張益贍及民眾黨創黨元老朱蕙蓉、政界友人蘇進強等都陸續被約談，知情人士指出，約談朱應是與柯擬具的屯田計畫有關，2020年2月20日沈柯會後，柯成功收到賄款前金210萬元，發現收錢竟如此容易，立即啟動屯田計畫，並在同年5月成立眾城管理顧問公司，負責人為御頂國際董事長孫正強，朱蕙蓉則為大股東董事。

知情人士說，檢廉為查明屯田計畫與沈慶京後續行賄款項的關聯，陸續約談相關人到案作證，並要求柯文哲說明，柯當庭證實的確有該計畫，但辯稱當時他身為台北市長，不知到哪裡找錢來運作，就把這計畫擺著，更不知道計畫中的眾城公司有沒有實際運作。

柯文哲前幕僚張益贍日前遭約談。

▲柯文哲前幕僚張益贍日前遭約談。

爆料人士說，柯2022年7月曾向李文宗表示，他有與黨內人士討論屯田計畫的人事及資金運作，柯當時還說：「我手頭上只有橘子，我會再找其他人。」顯見屯田計畫已運作許久，並非柯所稱的不知情。

白營人士也向本刊證實，柯第二任市長任內的確曾開會決議成立屯田計畫，並依民眾黨的名稱設立眾城公司，計畫募集20億元資金，代表民眾黨眾志成城，「柯自認擁有許多柯粉志工，有小草支持者，還要有沃土良田及糧草」，因此想利用他們自發籌輔選經費及賣競選物品與成立公司募款，所謂屯田就是自帶糧草、平時就要囤糧，選舉時累積糧草。

該人士指出，屯田計畫一開始是要由日前遭約談的前產發局林崇傑負責企劃，參與者之一還有前市府機要劉瑋，後來還打算成立控股及創投公司，其中一項即是木可公司，但依據《政治獻金法》規定，禁止政黨有營利行為，黨內有人認為，屯田計畫形同黨營事業，既吸金也涉營利、甚至投資，恐有違民眾黨「清廉、勤政、愛民、愛鄉土」的創黨價值，但柯一直以白營無法跟藍綠兩黨比募款，只有自給自足，才能在政黨競爭立於不敗之地。＼柯文哲涉利用木可公司以販賣KP小物、支付1,500萬元授權金、450萬元的肖像費及低價買車高價出租給民眾黨等方式侵占政治獻金。（柯文哲團隊提供）

▲柯文哲涉利用木可公司以販賣KP小物、支付1,500萬元授權金、450萬元的肖像費及低價買車高價出租給民眾黨等方式侵占政治獻金。

知情人士說，民眾黨草創時，經歷多次地方補選慘敗，柯認為小黨在各縣市地方缺乏資源，根本難以發展組織，網路空戰也缺乏銀彈奧援，讓柯在去年總統大選前更堅定要讓民眾黨有自主賺錢生財的能力。

本刊調查，早在柯文哲連任台北市長時，他即多次動念籌設「類黨營事業」，不少親近幕僚當時都曾聽過柯私下談及類似想法，2019年3月間，柯配合媽祖遶境進香活動，便由志工性質的「柯粉俱樂部」推出一件500元的「大甲媽祖 x 柯P」聯名潮T，時任柯營要角透露，當時就是由「橘子」許芷瑜負責訂單及財務。

柯創立民眾黨後，更多次在黨內主張發動「屯田」戰術，2021年底，白營便在民眾黨桃園服務處試辦全台首個「屯田計畫」，該處當時在一樓成立「雪球咖啡」並舉辦才藝教學活動，並對外宣稱要自行籌措選舉經費。

柯的屯田計畫一直到今年總統大選後都仍存在，選後，柯受訪曾透露要在新北林口、台中北屯、高雄左營等三地開設「小草咖啡廳」，並稱「裡面什麼都賣」，並預計每月舉辦柯P座談會。

到了今年8月，民眾黨爆發政治獻金假帳風波，當時陳佩琪更在臉書自爆，為了開設小草咖啡廳，她因公務人員身分不能擔任公司負責人，所以先用別人名義開公司，事後遭披露人頭就是兒子柯傅堯，公司名稱則為「智堯資訊傳媒有限公司」，地址登記在民眾黨中央黨部所在的台玻大樓。

民眾黨創黨元老朱蕙蓉擔任屯田計畫中眾城公司董事，日前遭約談後表示柯文哲死定了。（翻攝年代新聞 突發琪想TouTube）

▲民眾黨創黨元老朱蕙蓉擔任屯田計畫中眾城公司董事，日前遭約談後表示柯文哲死定了。

關於民眾黨的黨營事業，依據民眾黨會議記錄等資料，木可公司是2022年6月由柯親自拍板定案的「控股公司」，當時要向鍾姓建商借用辦公室未成案，後來改向台玻大樓租用現址。

白營人士爆料指出，當時開會決議木可公司全名是「木可創意行銷」，要成為柯文哲肖像唯一授權的控股公司，同時還要成立「財團法人柯P醫療關懷基金會」，後來柯認為太直接，指示改為有「眾」字即可，於是成立木可公關行銷公司及眾望關懷基金會。

白營人士指出，柯原本要在妻子陳佩琪的姊夫或民眾黨顧問王智立二人之間擇一出任木可公司負責人，但考量由妻子姊夫擔任恐受媒體關注，一度拍板由親蔡壁如的人馬王智立接木可，最後卻由李文宗的妹妹李文娟擔任，柯與李氏兄妹都因此成為被告。

木可公司250萬元資本及眾望基金會的1,000萬元成立款，都因涉及與沈慶京行賄款有關而被調查。本刊掌握，木可收入共有柯文哲政治獻金專戶以授權費名義匯入1,500萬元，及舉辦演唱會與販賣小物4,000餘萬元，扣除成本1,300餘萬元，近4,200萬元應視為政治獻金，卻被柯當私產侵占，其中3,883萬元不法所得已遭扣押確定。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。


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