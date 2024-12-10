流感死亡10年新高！單周7.4萬人就醫　本月中下旬將進入流行

▲疾管署發言人曾淑慧說明最新疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

流感疫情逐漸升溫！疾病管制署今日公布上周流感門急診就診計7.4萬人次，且新增23例流感併發重症，另增9例死亡。本流感季從今年10月以來已經累計61起流感死亡，為10年同期最高。疾管署副署長曾淑慧分析，疫情將於本月中下旬進入流行期，農曆春節達到疫情高峰，提醒民眾多防範，符合公費流感、新冠疫苗接種資格者盡快接種。

疾管署統計，上周流感門急診就診計74,324人次，較前一周的72,715人次略升2.2%。此外，上周也新增23例流感併發重症（20例H1N1、2例A未分型、1例B型），年齡介於未滿10歲至90多歲，另新增9例死亡（均A型H1N1），年齡介於50多歲至90多歲。

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疾管署統計，本流感季自今年10月1日起截至12月9日累計309例流感併發重症病例，年齡層以65歲以上長者為多（占59%），另死亡病例累積61例；死亡數為近10年同期最高。

在新冠疫情部分，國內上周新增13例新冠併發重症本土病例，較前一周的18例下降，自今年9月1日起截至12月9日，新冠併發重症本土病例累計388例，其中83例死亡，均以65歲以上長者及具慢性病史者為多，其中自10月1日起通報之確定及死亡病例未接種JN.1疫苗者均達98%以上。



曾淑慧表示，國內流感疫情尚未進入流行，但是呈現緩升趨勢，預計12月中下旬進入流行，加上以年末聖誕跨年、探親旅遊等活動頻繁，疾病傳播風險上升，呼籲65歲以上長者、幼兒及慢性病患等高風險族群，應儘速完成流感及新冠疫苗接種，以及早獲得保護力，降低感染後發生重症和死亡風險。

疾管署統計，截至12月8日止，公費流感疫苗接種數約552.6萬人次（疫苗使用率約83.9%），低於去年同期（607.3萬人次），另全國65歲以上長者流感疫苗接種率為42.6%，學齡前幼兒則為58.5%，皆尚未達接種目標；新冠疫苗仍持續高於去年，已累計接種159.7萬人次，為去年同期（60萬）約2.7倍。